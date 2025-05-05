Роскошь высшего сорта: выпущен эксклюзивный золотой Rolls-Royce (фото)
Купе Rolls-Royce Wraith получило новую экстравагантную версию Роскошное авто щедро украсили натуральным золотом.
О необычном Rolls-Royce рассказали на странице немецкого ателье Mansory в Instagram.
Именно эта компания выполнила оригинальный тюнинг Rolls-Royce Wraith. Купе уже не выпускается (его заменил электрокар Rolls-Royce Spectre), однако его продолжают дорабатывать тюнеры.
Новый Rolls-Royce Wraith — вторая модель в семействе Mansory Linea D'Oro после кроссовера Cullinan. Позолота и является главной изюминкой этой линейки авто.
На купе Rolls-Royce Wraith Mansory ушло немало 24-каратного золота. Им украсили решетку радиатора и колесные диски, появился и золотой декор. Мало того, драгоценным металлом инкрустировали карбоновые капот, обвес и задний спойлер. Даже логотип Rolls-Royce золотой.
Золото вместе с кожей и карбоном активно использовали и для отделки салона Rolls-Royce Wraith. Его можно заметить на руле, передней панели, центральной консоли и в дверях. Даже динамики аудиосистемы изготовили из дорогостоящего металла. Подсветка потолка имитирует звездное небо.Важно
Характеристики Rolls-Royce Wraith Linea D'Oro не раскрываются. Купе могло сохранить стандартный 632-сильный V12 твин-турбо или же получить пакет доработок от Mansory, которые увеличивают мощность до 740 л.с.
Цена Rolls-Royce Wraith Mansory также не называется, но она точно превышает миллион евро.
Кстати, недавно дебютировало новое 750-сильное купе Rolls-Royce за 2,2 миллиона евро.
Также Фокус рассказывал о полицейском Rolls-Royce Cullinan Mansory.