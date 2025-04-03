750-сильный люкс: дебютировал самый мощный и быстрый Rolls-Royce (фото)

Презентован новый Rolls-Royce CoupeTail. Эксклюзивное спортивное купе оценили в 2,2 миллиона евро.

Related video

О новом мощном Rolls-Royce рассказали на сайте Carscoops.

Rolls-Royce CoupeTail создали по заказу клиента, который захотел бензиновую альтернативу электрическому купе Rolls-Royce Spectre. В основе авто лежит седан Rolls-Royce Ghostвторого поколения. Всего планируют выпустить 19 таких CoupeTail.

Авто создали на базе Rolls-Royce Ghost

Большой 5,3-метровый автомобиль в профиль очень напоминает купе Rolls-Royce Wraith, которую уже сняли с производства. У него длинный капот, высокая оконная линия и изогнутая крыша. Фирменная решетка радиатора Rolls-Royce сочетается тонкие фары. Сзади бросаются в глаза узкое стекло и массивная крышка багажника.

Купе способно развить более 300 км/ч

Салон Rolls-Royce CoupeTail украшен дорогой кожей и деревом, а подсветка потолка напоминает звездное небо. Авто имеет посадочную формулу 2+2, то есть задние сиденья больше рассчитаны на детей.

Важно

Брутальный дизайн, золото и кожа змеи: дебютировал самый экстравагантный Rolls-Royce (видео)

Под капотом Rolls-Royce CoupeTail установлен 6,75-литровый V12 твин-турбо, который после доработки развивает 750 л.с. при 5600 об/мин и имеет крутящий момент в 1000 Н∙м при 1500-5500 об/мин.

Салон украсили кожей и деревом

2,4-тонное купе способно разогнаться до 100 км/ч за 4 с и развить более 300 км/ч. Это самый быстрый Rolls-Royce и даже новейший электрокар Spectre Black Badge медленнее него.

Кстати, недавно презентовали мощный 720-сильный кроссовер Rolls-Royce.

Также Фокус писал о возрожденном купе Honda Prelude.