Оригинальный дизайн и 720 сил: представлен экстравагантный кроссовер Rolls-Royce (фото)

Новый Rolls-Royce Cullinan Mansory отличается нестандартным дизайном и роскошным салоном. 720-сильный V12 твин-турбо позволяет стартовать до сотни за 4,8 с.

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Немецкое ателье Mansory снова взялось за тюнинг Rolls-Royce Cullinan. Роскошный кроссовер получил новую оригинальную версию LINEA D`ARABO. Об этом сообщается на странице Mansory в Instagram.

Кроссовер получил карбоновые обвес и спойлер Фото: Mansory

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За основу взяли новый Rolls-Royce Cullinan 2024 модельного года в заряженном 600-сильном исполнении Black Badge. Кроссовер получил агрессивные бамперы, дополнительную светодиодную оптику, а также карбоновые обвес, капот и спойлер. Его колёсные арки расширили, чтобы вместить 24-дюймовые кованые диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.

Салон отделали кожей, деревом и карбоном Фото: Mansory

Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory оформили в восточном стиле. Его отделали дорогой кожей, велюром, деревом и карбоном, а потолок украсили диодными узорами. Сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией, массажем и подставками для отдыха ног.

Сзади установлены отдельные кресла с электроприводом и массажем Фото: Mansory

Тюнинг Rolls-Royce Cullinan улучшил и двигатель. Отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 720 л. с. и 1050 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Расход топлива составляет 19,6 л/100 км в смешанном цикле.

Между прочим, недавно в ателье Mansory выполнили тюнинг Tesla Cybertruck.

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