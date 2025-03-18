Оригинальный дизайн и 720 сил: представлен экстравагантный кроссовер Rolls-Royce (фото)
Новый Rolls-Royce Cullinan Mansory отличается нестандартным дизайном и роскошным салоном. 720-сильный V12 твин-турбо позволяет стартовать до сотни за 4,8 с.
Немецкое ателье Mansory снова взялось за тюнинг Rolls-Royce Cullinan. Роскошный кроссовер получил новую оригинальную версию LINEA D`ARABO. Об этом сообщается на странице Mansory в Instagram.Важно
За основу взяли новый Rolls-Royce Cullinan 2024 модельного года в заряженном 600-сильном исполнении Black Badge. Кроссовер получил агрессивные бамперы, дополнительную светодиодную оптику, а также карбоновые обвес, капот и спойлер. Его колёсные арки расширили, чтобы вместить 24-дюймовые кованые диски FD.15 с низкопрофильными шинами размером 295/30 R24.
Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory оформили в восточном стиле. Его отделали дорогой кожей, велюром, деревом и карбоном, а потолок украсили диодными узорами. Сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией, массажем и подставками для отдыха ног.
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Тюнинг Rolls-Royce Cullinan улучшил и двигатель. Отдачу 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 720 л. с. и 1050 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4,8 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Расход топлива составляет 19,6 л/100 км в смешанном цикле.
Между прочим, недавно в ателье Mansory выполнили тюнинг Tesla Cybertruck.
Также Фокус писал о 900-сильном тюнингованном Porsche Cayenne Magnum.
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