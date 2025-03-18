Оригінальний дизайн і 720 сил: представлено екстравагантний кросовер Rolls-Royce (фото)
Новий Rolls-Royce Cullinan Mansory вирізняється нестандартним дизайном і розкішним салоном. 720-сильний V12 твін-турбо дозволяє стартувати до сотні за 4,8 с.
Німецьке ательє Mansory знову взялося за тюнінг Rolls-Royce Cullinan. Розкішний кросовер отримав нову оригінальну версію LINEA D`ARABO. Про це повідомляється на сторінці Mansory в Instagram.Важливо
За основу взяли новий Rolls-Royce Cullinan 2024 модельного року в зарядженому 600-сильному виконанні Black Badge. Кросовер отримав агресивні бампери, додаткову світлодіодну оптику, а також карбонові обвіс, капот і спойлер. Його колісні арки розширили, аби вмістити 24-дюймові ковані диски FD.15 із низькопрофільними шинами розміром 295/30 R24.
Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory оформили у східному стилі. Його оздобили дорогою шкірою, велюром, деревом та карбоном, а стелю прикрасили діодними візерунками. Ззаду встановлено окремі крісла з електроприводом, вентиляцією, масажем та підставками для відпочинку ніг.
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Тюнінг Rolls-Royce Cullinan покращив і двигун. Віддачу 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшили до 720 к. с. і 1050 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 4,8 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год. Витрата пального становить 19,6 л/100 км у змішаному циклі.
Між іншим, нещодавно в ательє Mansory виконали тюнінг Tesla Cybertruck.
Також Фокус писав про 900-сильний тюнінгований Porsche Cayenne Magnum.
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