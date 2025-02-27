Кітч і авангард: електропікап Tesla Cybertruck отримав нову екстравагантну версію (фото)

Тюнінг Tesla Cybertruck від Mansory включає карбоновий обвіс та декор, а також величезні 26-дюймові диски. Салон оздобили дорогою шкірою.

Related video

Німецьке ательє Mansory, відоме своїми екстравагантними проєктами, виконало тюнінг Tesla Cybertruck. Електричний пікап став ще оригінальнішим. Про нього розповіли на сайті Mansory.

Пікап отримав карбонові обвіс, спойлери та декор Фото: Mansory

У назві проєкту Elongation ("подовження") обіграли ім’я Ілона Маска. Електропікап випустять лімітованою серією, як і всі авто від Mansory.

Тюнінг Tesla Cybertruck витриманий у фірмовому кітчувому стилі Mansory та встановлення численних карбонових деталей. Із вуглеволокна виготовили обвіс, дзеркала, розширювачі арок та маленькі задні спойлери. До того ж, сталеві кузовні панелі в передній частині кузова замінили карбоновими.

Салон обшили дорогою шкірою Фото: Mansory

Також пікап Tesla Cybertruck отримав 26-дюймові ковані диски з низько профільними шинами, а на даху встановили додаткову діодну оптику.

Важливо

Не виправдав очікувань: пікап Tesla Cybertruck стрімко втрачає популярність

Салон Tesla Cybertruck Mansory також зазнав змін. Його обшили дорогою шкірою та додали карбонові вставки.

На даху встановили додаткові фари Фото: Mansory

Тюнінг Tesla Cybertruck не торкнувся силової установки. Нагадаємо, що наразі електропікап пропонують у модифікаціях потужністю 600 та 845 к. с. із запасом ходу 515-547 км.

Між іншим, зовсім недавно в Mansory створили найшвидший "Гелендваген" потужністю 1000 сил.

Також Фокус розповідав, про незвичний тюнінг Chevrolet Corvette в авіаційному стилі.