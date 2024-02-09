Для українських зим: пікап Tesla Cybertruck отримав незвичайний тюнінг (фото)

У США виконали незвичайний тюнінг Tesla Cybertruck. Замість коліс на електричний пікап встановили широкі гусениці.

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Нова Tesla Cybertruck отримала нестандартну модифікацію. Електричний пікап підготували до сніжних зим — таких, як в Україні. Фото з авто опублікував в Instagram блогер supercar_ron.

Саме він і виконав тюнінг Tesla Cybertruck, до того ж уся робота зайняла один день. Замість коліс у пікапа з'явилися окремі гусениці. Вони масивні та широкі, що дає змогу знизити тиск на дорогу. Це дає можливість пересуватися по глибокому снігу або бруду.

Кліренс електрокара істотно збільшено

Гусениці виконали знімними, тобто за бажання пікап Tesla Cybertruck можна знову поставити на колеса. Вони дали змогу суттєво збільшити кліренс електрокара, але й ширина авто помітно зросла.

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Динамічні характеристики Tesla Cybertruck із гусеницям не розкривають, утім, зрозуміло, що для доопрацювання підходять тільки повнопривідні версії пікапа. Нагадаємо, що таких модифікацій дві — потужністю 600 і 845 к. с.

Запас ходу Tesla Cybertruck також не розкривають, хоча, напевно, через гусеничний привід він істотно зменшився. До речі, навіть у стандартного пікапа в реальних умовах він набагато менший за паспортні дані.

Також Фокус розповідав, що електромобіль Tesla Cybertruck протестували на бездоріжжі.