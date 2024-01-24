Розкрито подробиці найдешевшого електромобіля Tesla за $25 000 (фото)

Найдоступнішим електрокаром Tesla буде компактний кросовер. Його виробництво налагодять на підприємствах у Техасі та Берліні, причому планують збирати по 10 000 авто на тиждень.

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Недорогий електромобіль Tesla презентують у червні 2025 року. Його стартова вартість становитиме близько 25 000 доларів. Подробиці нової моделі з'явилися в агентства Reuters.

Інформацію про електрокар надали чотири джерела в Tesla. Два з них повідомили, що це буде компактний кросовер, а не хетчбек С-класу, як вважалося раніше.

Проєкт має робочу назву Redwood. Електромобіль Tesla побудують на новій платформі NV9X, яку також використовуватимуть ще дві моделі. Ця архітектура, а також сучасні методи виробництва, дадуть змогу знизити собівартість авто.

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Випуск кросовера налагодять на підприємстві в Техасі, а пізніше його почнуть збирати і на європейській гігафабриці в Берліні. У 2026 році планують вийти на обсяги виробництва до 10 000 авто за тиждень — саме така цифра фігурує в листуванні Tesla з постачальниками автокомпонентів.

Дешевий електромобіль Tesla Redwood конкуруватиме з бюджетними китайськими електрокарами на кшталт BYD, а також із недорогими бензиновими кросоверами. Джерела в Tesla повідомили, що конструктори розібрали і вивчали Honda Civic, як зразок доступного масового авто.

Характеристики електрокара поки що не розкривають. Раніше було опубліковано єдиний рендер моделі і з'явилася інформація, що її запас ходу становитиме близько 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що найпопулярніший електромобіль Renault знімуть з виробництва.

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