Ціна $13 200 і запас ходу понад 400 км: Tata випустила недорогий електрокросовер (відео)
Електромобіль Tata Punch EV — компактний 3,8-метровий кросовер для міста. Він доступний у версіях потужністю 82 і 122 к. с. із запасом ходу до 421 км.
Бюджетний кросовер Tata Punch отримав електричну версію EV. Авто офіційно презентували в Індії і там він уже доступний для замовлення за ціною від 1 099 000 до 1 449 000 рупій ($13 200 — 17 400). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.
Нова Tata Punch EV — субкомпактний міський електрокросовер А-класу. Від бензинової версії електрокар відрізняється новою передньою частиною зі зміненою радіаторною решіткою і тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова. Ручки задніх дверей заховані в стійках даху.
Розміри Tata Punch EV:
- довжина — 3857 мм;
- ширина — 1742 мм;
- висота — 1633 мм;
- колісна база — 2445 мм;
- кліренс — 190 мм.
У салоні з'явилася віртуальна панель приладів, а тачскрін мультимедіа поповнив стандартну комплектацію (його діагональ може бути 7 або 10,25 дюйма). Топова версія також отримала вентиляцію сидінь, панорамний дах, камери кругового огляду, круїз-контроль, моніторинг "сліпих" зон і бездротову зарядку для смартфонів.Важливо
Об'єм багажника Tata Punch EV становить 366 л. Крім того, з'явився 14-літровий відсік спереду.
На вибір запропонують два варіанти електрокара:
- Standard — мотор на 82 к. с. і 114 Н∙м, 13,5 с до 100 км/год, батарея на 25 кВт∙год, запас ходу 315 км;
- Long Range — мотор на 122 к. с. і 190 Н∙м, 9,5 с до 100 км/год, батарея на 35 кВт∙год, запас ходу 421 км.
Максимальна швидкість обох версій обмежена на 140 км/год. Швидка зарядка батареї на 80% займає 56 хвилин.
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