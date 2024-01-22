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Ціна $13 200 і запас ходу понад 400 км: Tata випустила недорогий електрокросовер (відео)

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Фото: Tata | Електромобіль Tata Punch відрізняється від бензинової версії дизайном передньої частини

Електромобіль Tata Punch EV — компактний 3,8-метровий кросовер для міста. Він доступний у версіях потужністю 82 і 122 к. с. із запасом ходу до 421 км.

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Бюджетний кросовер Tata Punch отримав електричну версію EV. Авто офіційно презентували в Індії і там він уже доступний для замовлення за ціною від 1 099 000 до 1 449 000 рупій ($13 200 — 17 400). Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Tata.

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Запас ходу електрокара сягає 421 км
Фото: Tata

Нова Tata Punch EV — субкомпактний міський електрокросовер А-класу. Від бензинової версії електрокар відрізняється новою передньою частиною зі зміненою радіаторною решіткою і тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова. Ручки задніх дверей заховані в стійках даху.

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На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: Tata

Розміри Tata Punch EV:

  • довжина — 3857 мм;
  • ширина — 1742 мм;
  • висота — 1633 мм;
  • колісна база — 2445 мм;
  • кліренс — 190 мм.
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Спереду з'явився 14-літровий багажник
Фото: Tata

У салоні з'явилася віртуальна панель приладів, а тачскрін мультимедіа поповнив стандартну комплектацію (його діагональ може бути 7 або 10,25 дюйма). Топова версія також отримала вентиляцію сидінь, панорамний дах, камери кругового огляду, круїз-контроль, моніторинг "сліпих" зон і бездротову зарядку для смартфонів.

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Об'єм багажника Tata Punch EV становить 366 л. Крім того, з'явився 14-літровий відсік спереду.

На вибір запропонують два варіанти електрокара:

  • Standard — мотор на 82 к. с. і 114 Н∙м, 13,5 с до 100 км/год, батарея на 25 кВт∙год, запас ходу 315 км;
  • Long Range — мотор на 122 к. с. і 190 Н∙м, 9,5 с до 100 км/год, батарея на 35 кВт∙год, запас ходу 421 км.

Максимальна швидкість обох версій обмежена на 140 км/год. Швидка зарядка батареї на 80% займає 56 хвилин.

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