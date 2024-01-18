Найпопулярніший електромобіль Renault знімають із виробництва: що готують натомість (фото)

Хетчбек Renault Zoe припинять випускати в березні, адже моделі вже понад 10 років. На зміну йому прийде сучасніший електромобіль.

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Електромобіль Renault Zoe готується покинути ринок. Виробництво хетчбека планують завершити до 30 березня. Про це повідомляє французький сайт Autombile Propre.

Новий Renault Zoe зараз можна купити тільки у фіксованих комплектаціях, а ось сконфігурувати і замовити вже не можна. Останні Zoe розпродадуть упродовж 2024 року. Авто з правим розташуванням керма вже не збирають, тож модель покинула ринок Великої Британії.

Новий Renault 5 стане наступником Zoe Фото: WIPO

Zoe — найпопулярніший електромобіль Renault. Уже випущено близько 400 000 хетчбеків і довгий час модель була європейським лідером у сегменті електрокарів. Але оскільки вона у виробництві з 2013 року, то вже потребує заміни.

На зміну Zoe прийде електрокар Renault 5. Прем'єра серійної версії хетчбека відбудеться в лютому на автошоу в Женеві. Він відрізняється рубаним дизайном у стилі першого Renault 5 70-х років.

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Новий Renault 5 буде дещо доступнішим за попередника — стартова ціна становитиме близько 25 000 євро. У електромобіля така сама потужність (136 к. с.), але дещо більший запас ходу — приблизно 400 км у найбільш "далекобійній" версії.

Раніше Фокус розповідав, що Renault у 2024 році представлять наступника моделі Arkana.

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