Новий недорогий кросовер Renault стане наступником Arkana: фото і подробиці

Новий 4,4-метровий кросовер Renault займе нішу між моделями Captur і Austral. Автомобіль запропонують у гібридних версіях, а пізніше може з'явитися й електрокар.

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Renault працюють над новим компактним кросовером. Він з'явиться нинішнього року і прийде на зміну Renault Arkana, який планують зняти з виробництва. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Кросовер прийде на зміну Renault Arkana Фото: Renault

Віце-президент Renault Бруно Ванель підтвердив розробку моделі. За його словами, французький автовиробник приділив більше уваги кросоверам В-класу, але необхідно створювати і більші моделі сегмента C-SUV, який настільки ж популярний в Європі. До того ж, більша модель принесе більше прибутку.

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Новий кросовер Renault займе нішу між моделями Captur і Austral. Судячи з перших рендерів, його дизайн буде витримано в новому фірмовому стилі французької марки. У зовнішньому вигляді переважають грані, а в передньому бампері встановлені стрілоподібні ходові вогні.

Новий Renault завдовжки близько 4,4 метрів побудують на платформі CMF-B, яку використовують ті ж Arkana і Captur. Його запропонують у гібридних версіях потужністю до 160 сил, а пізніше може з'явитися й електричний варіант.

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