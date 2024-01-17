Новий Skoda Kodiaq 2024 надійшов у виробництво в Чехії (відео)

Новий Skoda Kodiaq підріс у розмірах і став соліднішим на вигляд. Кросовер випускатимуть у бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю до 204 сил.

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У Чехії сьогодні, 17 січня, стартувало виробництво Skoda Kodiaq другого покоління. Перші екземпляри кросовера вже зійшли з конвеєра заводу в місті Квасини. Про це повідомляє офіційний сайт Skoda.

Обсяги виробництва моделі збільшать Фото: Skoda

Складальне підприємство пройшло модернізацію, в яку вклали 49 мільйонів євро. Це, а також перенесення виробництва Skoda Superb із Квасин до Братислави дасть змогу збільшити виробництво Kodiaq до 410 авто на день.

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Новий Skoda Kodiaq уже надійшов у продаж у низці європейських країн. Першою на ринок вийшла 2,0-літрова дизельна версія потужністю 150 к.с. і 7-ступінчастим роботом DSG.

На батьківщині, в Чехії, кросовер Skoda Kodiaq 2024 коштує від 1 040 000 крон ($46 300), а його базове оснащення охоплює діодні фари, тризонний клімат-контроль, підігрів сидінь, датчики дощу і Новий Skoda Kodiaq дещо підріс у розмірах і став соліднішим на вигляд. Як і раніше, доступні версії на 5 і 7 місць. Кросовер випускатимуть у бензинових, дизельних і гібридних версіях потужністю від 150 до 204 к. с. з переднім або повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda готує новий компактний електрокросовер.

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