Mazda припинить випуск відомої моделі: названо причину

Mazda 6 нинішнього покоління випускають з 2012 року і прийшов час зняти її з виробництва. Наступник седана поки що не планується.

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Седан Mazda 6 знімуть із виробництва. Останні автомобілі покинуть конвеєр заводу в японському місті Хофу вже навесні. Про це повідомляє японський сайт BestCarWeb.

На другому складальному підприємстві в Китаї випуск Mazda 6 вже припинився. Уже випущені на двох заводах автомобілі розпродадуть протягом 2024 року.

Mazda 6 з'явилася у 2002 році Фото: Mazda

У 2021 році Mazda 6 вже покинула північноамериканський ринок, а у 2023 — британський. В Україні модель також уже не продається, але поки що представлена в ЄС, Азії та Австралії.

Причина припинення випуску авто зрозуміла — Mazda 6 третього покоління випускають з 2012 року. І хоча у 2018 році модель кардинально оновили, вона вже потребує заміни.

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Наступник Mazda 6 навряд чи з'явиться найближчим часом, адже седани зараз не користуються попитом і японський виробник робить ставку на кросовери. За 2023 рік продано 34 000 Mazda 6 тоді, як кросоверів CX-5 у 10 разів більше — 345 000.

Раніше з'явилася інформація про нову задньопривідну Mazda 6 на платформі кросовера CX-60, проте представники японської корпорації не підтвердили її.

Нагадаємо, що перша Mazda 6 з'явилася 2002 року і прийшла на зміну моделі 626. Нинішнє покоління моделі оснащують бензиновими двигунами об'ємом 2,0 л (165 к. с.) і 2,5 л (192 і 231 к. с.), а також 2,2-літровим 175-сильним турбодизелем.

Раніше Фокус розповідав, що Volkswagen припинить випуск своєї найбільш нестандартної моделі.

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