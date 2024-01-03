Електропікап Tesla Cybertruck продемонстрував свої позашляхові здібності (відео)

Пікапи Tesla Cybertruck виїхали на бездоріжжя. Один із електрокарів піднявся на крутий підйом, а потім з'їхав вниз і продемонстрував діагональне вивішування.

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Електромобіль Tesla Cybertruck продемонстрував свої позашляхові здібності. Пікапи випробували на бездоріжжі в США. Відео заїздів опублікував на YouТube співробітник Tesla Антоніо Торрес.

Пікап Tesla Cybertruck 2024 протестувала заводська команда випробувачів. Електрокари вивезли в гори подалі від цивілізації.

На відео нова Tesla Cybertruck із третього разу підіймається на крутий скелястий підйом. Потім пікап спускається вниз, демонструючи діагональне вивішування. Для нього це не становить проблеми.

На бездоріжжі випробували повнопривідні пікапи Tesla Cybertruck зі стандартними 35-дюймовими шинами — опціонну позашляхову гуму вирішили не "взувати".

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Пневмопідвіска дає змогу збільшити кліренс Tesla Cybertruck до 432 мм. Кут в'їзду в такому режимі становить 35 градусів, а з'їзду — 28 градусів. Також в арсеналі авто електронні блокування диференціалів, а його міцний сталевий кузов дає змогу не боятися каміння.

До слова, нещодавно електромобіль Tesla Cybertruck тестували в горах на снігу, і він застряг — довелося витягувати авто на буксирі.

Також Фокус розповідав, що нова Tesla Cybertruck потрапила в ДТП незабаром після купівлі.