Китч и авангард: электропикап Tesla Cybertruck получил новую экстравагантную версию (фото)

Тюнинг Tesla Cybertruck от Mansory включает карбоновый обвес и декор, а также огромные 26-дюймовые диски. Салон украсили дорогой кожей.

Related video

Немецкое ателье Mansory, известное своими экстравагантными проектами, выполнило тюнинг Tesla Cybertruck. Электрический пикап стал еще более оригинальным. О нем рассказали на сайте Mansory.

Пикап получил карбоновые обвес, спойлеры и декор Фото: Mansory

В названии проекта Elongation ("удлинение") обыграли имя Илона Маска. Электропикап выпустят лимитированной серией, как и все авто от Mansory.

Тюнинг Tesla Cybertruck выдержан в фирменном китчевом стиле Mansory и установке многочисленных карбоновых деталей. Из углеволокна изготовили обвес, зеркала, расширители арок и маленькие задние спойлеры. К тому же, стальные кузовные панели в передней части кузова заменили карбоновыми.

Салон обшили дорогой кожей Фото: Mansory

Также пикап Tesla Cybertruck получил 26-дюймовые кованые диски с низкопрофильными шинами, а на крыше установили дополнительную диодную оптику.

Важно

Не оправдал ожиданий: пикап Tesla Cybertruck стремительно теряет популярность

Салон Tesla Cybertruck Mansory также претерпел изменения. Его обшили дорогой кожей и добавили карбоновые вставки.

На крыше установили дополнительные фары Фото: Mansory

Тюнинг Tesla Cybertruck не коснулся силовой установки. Напомним, что на данный момент электропикап предлагается в модификациях мощностью 600 и 845 л. с. с запасом хода 515-547 км.

Между прочим, совсем недавно в Mansory создали самый быстрый "Гелендваген" мощностью 1000 сил.

Также Фокус рассказывал, о необычном тюнинге Chevrolet Corvette в авиационном стиле.