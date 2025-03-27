Брутальный дизайн, золото и кожа змеи: дебютировал самый экстравагантный Rolls-Royce (видео)

Новый Rolls-Royce Wraith Apollo отличается оригинальным дизайном и роскошным внутренним убранством. Купе оснащено 600-сильным V12 твин-турбо.

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Купе Rolls-Royce Wraith получило необычную модификацию Apollo. Роскошное авто доработали в тюнинг-ателье Venuum из Дубаи по заказу одного блогера. Об этом сообщается на его сайте.

Rolls-Royce Wraith не выпускают с 2023 года — его заменил электромобиль Spectre, который стал очень популярным в Украине. Тем не менее, решили доработать именно бензиновую модель.

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Дизайн Rolls-Royce Wraith изменили до неузнаваемости — он стал более брутальным. Купе отличается массивными широкими крыльями, обвесом и полностью новой задней частью с узкими фонарями. Кроме того, заменили решетку радиатора и бамперы.

Не менее экстравагантным является и салон Rolls-Royce Wraith Apollo. В отделке использовали позолоту и вставки из кожи змеи.

Купе отличается брутальным дизайном

Тюнинг Rolls-Royce Wraith не затронул силовой агрегат — техническая "начинка" осталась стандартной. Роскошное авто оснащено 6,6-литровым V12 твин-турбо, который развивает 600 л.с. и 900 Н∙м. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Максимальная скорость авто составляет 250 км/ч.

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