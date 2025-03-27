Брутальний дизайн, золото і шкіра змії: дебютував найекстравагантніший Rolls-Royce (відео)

Новий Rolls-Royce Wraith Apollo вирізняється оригінальним дизайном та розкішним внутрішнім оздобленням. Купе оснащене 600-сильним V12 твін-турбо.

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Купе Rolls-Royce Wraith отримало незвичайну модифікацію Apollo. Розкішне авто доопрацювали в тюнінг-ательє Venuum із Дубаї на замовлення одного блогера. Про це повідомляється на його сайті.

Rolls-Royce Wraith не випускають із 2023 року – його замінив електромобіль Spectre, який став дуже популярним в Україні. Тим не менш, вирішили доопрацювати саме бензинову модель.

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Дизайн Rolls-Royce Wraith змінили до невпізнання — він став брутальнішим. Купе вирізняється масивними широкими крилами, обвісом та повністю новою задньою частиною із вузькими ліхтарями. Крім того, замінили решітку радіатора та бампери.

Не менш екстравагантним є і салон Rolls-Royce Wraith Apollo. В оздобленні використали позолоту та вставки зі шкіри змії.

Купе вирізняється брутальним дизайном

Тюнінг Rolls-Royce Wraith не зачепив силовий агрегат — технічна "начинка" залишилася стандартною. Розкішне авто оснащене 6,6-літровим V12 твін-турбо, який розвиває 600 к. с. і 900 Н∙м. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат. Максимальна швидкість авто становить 250 км/год.

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