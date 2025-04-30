По-богатому: патрульная полиция пересела на тюнингованный 600-сильный Rolls-Royce (фото)

Кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил полицейскую версию. Автомобиль подготовили в тюнинг-ателье Mansory для патрульных Дубая.

Related video

О полицейском Rolls-Royce рассказали на сайте Carscoops.

Mansory часто выполняет экстравагантный тюнинг Rolls-Royce Cullinan, однако этот проект оказался самым нетипичным. Кроссовер получил проблесковые маячки, сирену, радиосвязь и другое спецоборудование. Авто покрасили в традиционные цвета полиции Дубая.

Авто передали полиции Дубая

На фото можно заметить, что кроссовер Rolls-Royce Cullinan получил традиционные аксессуары от Mansory — карбоновый обвес, измененную решетку радиатора, дополнительные воздухозаборники и 24-дюймовые кованые диски с низкопрофильной резиной.

Важно

Более 700 сил: британцы презентовали самый мощный кроссовер в мире (фото)

Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory не показали, однако частично раскрыли характеристики кроссовера. Мощность его 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили с 571 до 610 сил, а пиковый крутящий момент вырос с 900 до 950 Н∙м. Разгон до сотни занимает 5 с, а максимальная скорость ограничена на 280 км/ч.

Кроссовер оснащен 610-сильным V12 Фото: Mansory

Цена Rolls-Royce Cullinan Mansory может достигать 900 000 долларов. Отмечается, что полицейский Rolls-Royce будет патрулировать в популярных туристических локациях Дубая — возле небоскреба Бурдж Халифа и на бульваре Мохаммеда Бин Рашида.

Между прочим, недавно в Киеве засветился новый Rolls-Royce Cullinan 2025 в заряженном исполнении Black Badge.

Также Фокус писал о 1000-сильном кроссовере Audi, созданном специалистами Mansory.