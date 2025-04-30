По-багатому: патрульна поліція пересіла на тюнінгований 600-сильний Rolls-Royce (фото)

Кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав поліцейську версію. Автомобіль підготували в тюнінг-ательє Mansory для патрульних Дубая.

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Mansory часто виконує екстравагантний тюнінг Rolls-Royce Cullinan, проте цей проєкт виявився найбільш нетиповим. Кросовер отримав проблискові маячки, сирену, радіозв’язок та інше спецобладнання. Авто пофарбували в традиційні кольори поліції Дубая.

Авто передали поліції Дубая

На фото можна помітити, що кросовер Rolls-Royce Cullinan отримав традиційні аксесуари від Mansory – карбоновий обвіс, змінену решітку радіатора, додаткові повітрозабірники та 24-дюймові ковані диски з низькопрофільною гумою.

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Салон Rolls-Royce Cullinan Mansory не показали, проте частково розкрили характеристики кросовера. Потужність його 6,75-літрового V12 твін-турбо збільшили з 571 до 610 сил, а піковий крутний момент зріс із 900 до 950 Н∙м. Розгін до сотні займає 5 с, а максимальна швидкість обмежена на 280 км/год.

Кросовер оснащений 610-сильним V12 Фото: Mansory

Ціна Rolls-Royce Cullinan Mansory може сягати 900 000 доларів. Зазначається, що поліцейський Rolls-Royce патрулюватиме у популярних туристичних локаціях Дубая – біля хмарочоса Бурдж Халіфа та на бульварі Мохаммеда Бін Рашида.

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