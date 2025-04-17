Екстравагантний дизайн і 1000 сил: дебютував найпотужніший кросовер Audi (фото)
Audi Q8 отримав надпотужну заряджену модифікацію. Кросовер доопрацювали в німецькому ательє Mansory та збільшили його потужність до 1000 сил.
Про тюнінг Audi Q8 розповіли на офіційному сайті Mansory.
За основу взяли новий Audi RS Q8 Performance, який важко назвати повільним, адже він оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 640 сил і 850 Н∙м.
Нові турбіни, інтеркулери, впуск та вихлоп збільшили віддачу вісімки до 1000 к. с. та 1250 Н∙м. Тепер розгін до 100 км/год займає приблизно 3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Звісно, сповільнюють надпотужний кросовер карбоново-керамічні гальма.
Як заведено в Mansory, дизайн Audi RS Q8 зробили яскравішим та екстравагантнішим. Кросовер отримав агресивний карбоновий обвіс з жовтим декором, із вуглеволокна також виготовили капот, спойлер і розширювачі арок. Крім того, встановили 24-дюймові диски.
Салон Audi RS Q8 обшили жовтою шкірою та карбоном, хоча доступні й інші яскраві варіанти оздоблення. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.
Новий кросовер Audi RS Q8 Mansory випустять лімітованою партією, а вартість автомобіля складе приблизно 300 000 євро.
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