Екстравагантний дизайн і 1000 сил: дебютував найпотужніший кросовер Audi (фото)

Audi Q8 отримав надпотужну заряджену модифікацію. Кросовер доопрацювали в німецькому ательє Mansory та збільшили його потужність до 1000 сил.

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Про тюнінг Audi Q8 розповіли на офіційному сайті Mansory.

Кросовер отримав карбонові обвіс та спойлер Фото: Mansory

За основу взяли новий Audi RS Q8 Performance, який важко назвати повільним, адже він оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо на 640 сил і 850 Н∙м.

Нові турбіни, інтеркулери, впуск та вихлоп збільшили віддачу вісімки до 1000 к. с. та 1250 Н∙м. Тепер розгін до 100 км/год займає приблизно 3 секунди, а максимальна швидкість перевищує 320 км/год. Звісно, сповільнюють надпотужний кросовер карбоново-керамічні гальма.

Салон Audi RS Q8 оздобили шкірою та карбоном Фото: Mansory

Як заведено в Mansory, дизайн Audi RS Q8 зробили яскравішим та екстравагантнішим. Кросовер отримав агресивний карбоновий обвіс з жовтим декором, із вуглеволокна також виготовили капот, спойлер і розширювачі арок. Крім того, встановили 24-дюймові диски.

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Салон Audi RS Q8 обшили жовтою шкірою та карбоном, хоча доступні й інші яскраві варіанти оздоблення. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Mansory

Новий кросовер Audi RS Q8 Mansory випустять лімітованою партією, а вартість автомобіля складе приблизно 300 000 євро.

Між іншим, нещодавно презентували новий седан Audi A6 шостого покоління.

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