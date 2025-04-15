Представлено новий седан Audi A6: як змінилася преміальна модель (фото, відео)

Лінійку Audi A6 2025 розширено – до універсала приєднався седан. Авто стало стрімкішим і просторішим, а також отримало сучасне обладнання.

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Новий Audi A6 підріс до 4990 мм завдовжки при колісній базі 2927 мм та став найобтічнішою бензиновою моделлю марки. Його аеродинамічний коефіцієнт знизився до 0,23.

Модель дебютувала в бензинових і дизельних версіях Фото: Audi

Як і універсал Audi A6 Avant, седан вирізняється стрімкішим дизайном. Лінії його кузова стали плавнішими, а лінія даху – більш покатою. В анфас авто ідентичне універсалу. Кришка багажника стала загостреною, а під тоненькими ліхтарями з OLED-оптикою з’явилася діодна смуга.

У салоні можна встановити до трьох екранів на передній панелі Фото: Audi

У салоні Audi A6 2025 може бути встановлено до трьох дисплеїв на передній панелі. Мультимедійну систему доповнено ChatGPT. Авто стало просторішим та має кращу шумоізоляцію, а об’єм його багажника становить 492 л.

Об"єм багажника складає 492 л Фото: Audi

За доплату для седана пропонують чотиризонний клімат-контроль, потужну акустику Bang&Olufsen, пневмопідвіску та керовані задні колеса.

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Новий Audi A6 дебютував із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (204 к. с.) та 3,0 л (367 к. с.), а також із 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем. Усі вони доповнені "м’якою" гібридними установками. Найпотужніший варіант стартує до сотні за 4,7 с і здатен розвинути 250 км/год.

Седан підріс до 4,99 м завдовжки Фото: Audi

Седан надійде в продаж із літа. Ціна Audi A6 2025 в Європі стартуватиме з 55 500 євро.

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