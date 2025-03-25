Audi представила стильні і потужні моделі з витратою 2,6 л на 100 км (фото)

Новий Audi A5 e-hybrid пропонують у версіях потужністю 300 і 367 сил. Плагін-гібрид здатен подолати до 110 км на електротязі.

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Лінійку Audi A5 2025 поповнили плагін-гібридні модифікації e-hybrid. Ліфтбек та універсал надійдуть у продаж із квітня. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Новий Audi A5, який нещодавно з'явився в Україні, оснастили 2,0-літровою бензиновою турбочетвіркою та електромотором. Плагін-гібрид пропонують у двох потужних повнопривідних модифікаціях.

Ліфтбек Audi A5 e-hybrid Фото: Audi

Початковий варіант вартістю від 62 500 євро розвиває 300 к. с. і 450 Н∙м. Цього достатньо, аби стартувати до 100 км/год за 5,9 с і розвивати 250 км/год.

За 70 900 євро пропонують потужнішу версію із характеристиками на рівні Audi S5 – на 367 к. с. і 500 Н∙м. Вона здатна розігнатися до сотні за 5,1 с.

Audi A5 Avant e-hybrid Фото: Audi

Усі Audi A5 e-hybrid оснащені батареєю ємністю 20,7 кВт∙год і можуть проїхати до 110 км на електротязі. Середня витрата пального у гібридному режимі становить 2,6-2,7 л/100 км, а із розрядженою батареєю – 7,3-7,4 л/100 км. Зарядка плагін-гібрида займає 2,5 години.

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Гібриди Audi A5 зберігають стильний дизайн і нічим не відрізняються зовні та всередині, проте мають менший багажник, аніж інші версії моделі. Його об’єм становить 331-1175 л у ліфтбеку та 361-1306 л – в універсалі.

Комплектація Audi A5 e-hybrid розширена Фото: Audi

Зате комплектація Audi A5 e-hybrid розширена. Стандартними є 18-дюймові диски, тризонний клімат-контроль, підігрів сидінь, камера і парктронік.

До речі, нещодавно презентували новий Audi A6 шостого покоління, причому першим дебютував універсал.

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