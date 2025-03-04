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Стильний і практичний: представлено новий Audi A6 2025 (фото, відео)

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Фото: Audi | Новий Audi A6 став елегантнішим на вигляд

Універсал Audi A6 став елегантнішим зовні та сучаснішим усередині. Преміальну модель запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях.

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Презентовано новий Audi A6 шостого покоління. Модель Е-класу дебютувала в кузові універсал, який надійде у продаж в Європі з травня за ціною від 58 000 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Audi.

Новий Audi A6 не має нічого спільного із представленим торік електричним тезкою A6 e-tron. Це дві окремі моделі, збудовані на різних платформах. Бензиновий Audi A6 використовує нову архітектуру РРС. За місяць дебютує і седан.

Дизайн Audi A6 2025

Зовнішність Audi A6 Avant витримана в дусі молодшої моделі A5 і стала елегантнішою. Лінії кузова більш плавні, а широка решітка радіатора поєднується з розкосими матричними фарами. Вузькі ліхтарі з OLED-оптикою з’єднані діодною смугою.

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Першим дебютував універсал Audi A6 Avant
Фото: Audi

Розміри Audi A6 2025:

  • довжина – 4999 мм;
  • ширина – 1798 мм;
  • колісна база – 2927 мм.

Салон Audi A6 2025

У салоні Audi A6 покращили оздоблення і змінили компонування. На передній панелі встановили два великі дисплеї, а від окремого тачскріна для керування кліматом відмовилися. Зате доступний екран для переднього пасажира. Мультимедійну систему доповнили ChatGPT.

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На передній панелі встановили три дисплеї
Фото: Audi

Універсал Audi A6 2025 став просторішим усередині, а об’єм його багажника становить 503-1534 л. Серед опцій з'явилися чотиризонний клімат-контроль та покращена акустика Bang&Olufsen.

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Новий Audi A6, характеристики

Новий Audi A6 дебютував із бензиновими турбомоторами об’ємом 2,0 л (204 к. с.) та 3,0 л (367 к. с.)., а також із 2,0-літровим 204-сильним турбодизелем. Найпотужніший варіант розганяється до сотні за 4,7 с і розвиває 250 км/год.

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Об"єм багажника Audi A6 Avant становить 503-1534 л
Фото: Audi

Пізніше з’являться плагін-гібрид та заряджений варіант RS6. Audi A6 пропонують із 7-ступінчастим роботом S tronic та 8-ступінчастим автоматом. Привід може бути переднім або повним.

Універсал Audi A6 Avant став першою моделлю марки з системою brake-by-wire ("гальмування по дротах") без механічного зв’язку гальм і педалі. За доплату пропонують керовані задні колеса і пневмопідвіску.

До речі, нещодавно в Києві бачили лімітований 630-сильний універсал Audi вартістю понад 200 000 євро.

Також Фокус писав, що Audi відмовляється від флагманського електрокросовера.

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