Піонер повного приводу: Audi Quattro святкує 45-річчя (фото)
Купе Audi Quattro стало першим масовим легковиком із повним приводом. Інноваційний автомобіль тріумфував у чемпіонаті світу з ралі.
Перші повнопривідні автомобілі з’явилися понад сто років тому, проте тривалий час всі ведучі колеса були лише в позашляхової техніки. Моду на повний привід у легкових моделях ввів знаменитий Audi Quattro, який відзначає 45-річний ювілей. Фокус розповість про знакову модель.
Історія Audi Quattro бере початок у кінці 70-х років. Інженер Audi Йорг Бенсінгер випробував військовий позашляховик Volkswagen Iltis, який використовував агрегати Audi 100 та інноваційну систему постійного повного приводу з центральним диференціалом.Важливо
Йоргу Бенсінгеру дуже сподобалася керованість VW Iltis на льоду та мокрій дорозі. У нього народилася ідея оснастити таким повним приводом легковий автомобіль.
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Аби прискорити розробку нової моделі, за основу взяли вже наявний Audi 80 Coupe. Його оснастили повнопривідною трансмісією від Volkswagen Iltis та новим 2,1-літровим турбомотором на 200 сил. Розгін до 100 км/год займав 7,1 с, а максимальна швидкість склала 220 км/год.
Нову модель назвали Quattro, що в перекладі з латини значить "чотири" — це був натяк на чотири ведучі колеса. Презентація моделі відбулася в березні 1980 року на автошоу в Женеві, а після цього у швейцарських Альпах влаштували демонстрацію можливостей авто. Audi Quattro навмисно "взули" в літні шини, проте вони продемонстрували чудову керованість на льоду та небачене зчеплення з дорогою.
Audi Quattro позиціювали, як іміджеву модель, а тому досить багато її оснастили. Салон оздобили шкірою, встановили кондиціонер, підсилювач керма, магнітолу, електросклопідіймачі та підігрів сидінь.
Майже одразу Audi Quattro почали готувати до перегонів. У 1981 році 320-сильна гоночна версія моделі вийшла на старт чемпіонату світу з ралі WRC. Уже на першому етапі Мішель Мутон принесла Audi дебютну перемогу.
У 1982 році Audi Quattro принесли німецькій команді перемогу в заліку конструкторів, а у 1983 і 1984 роках Ханну Міккола та Стіг Бломквіст стали чемпіонами світу.Важливо
Поступово потужність ралійного Audi Quattro S1 сягнула 475 к. с. Крім перемог у WRC, авто відзначилося тріумфами в складних гірських перегонах Pikes Peak у США.
Гоночна модель стала основою для лімітованого серійного купе Audi Sport Quattro із 306-сильним турбомотором та вкороченою колісною базою. Спорткар здатен розігнатися до 100 км/год за 4,8 с і розвинути 250 км/год. Він вийшов дуже дорогим – коштував 200 000 марок (як два Porsche 911 Turbo), тому виготовили лише 223 таких авто.
Зміна правил змусила Audi залишити ралі, проте німецька команда переробила авто для північноамериканських кільцевих перегонів IMSA GT. Двигун, повний привід та шасі Audi Quattro залишилися без змін, проте спорткари отримали новий кузов від седана Audi 90. У 1989 році Audi виграла цей чемпіонат.
Оригінальне купе Audi Quattro випускали до 1991 року і всього зібрали 11 452 авто. Нове покоління моделі вирішили не створювати, але поступово повнопривідні версії з’явилися фактично у всіх моделей Audi і для них зберегли назву Quattro. Згодом повнопривідні легкові моделі почали створювати й інші автовиробники.
До речі, нещодавно на український ринок вийшов новий Audi A5 третього покоління.
Також Фокус писав, що цьогоріч святкує ювілей знаменитий Citroen DS.
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