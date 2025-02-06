Богиня стилю та інновацій: найвідоміший Citroen святкує 70-річчя (фото, відео)
Citroen DS — одна із найзнаменитіших французьких моделей. Авто вражало не лише елегантним дизайном, але й інноваціями на кшталт гідропневматичної підвіски чи напівавтоматичної КПП.
У Парижі на виставці Retromobile святкують ювілей Citroen DS. Легендарній моделі виповнилося 70 років і їй присвятили окрему експозицію з 12 DS різних років випуску, а також оригінальних моделей та інсталяцій. Відео з шоу опублікував сайт Le Nouvel Automobiliste.
Фокус розповість історію Citroen DS – однієї з найзнаменитіших моделей французького бренду. Розробляти її почали в кінці 1940-х років, як наступника Citroen Traction Avant.
Новий Citroen DS презентували на Паризькому автошоу 1955 році. Елегантний обтічний седан з дизайном роботи скульптора Фламініо Бертоні вразив публіку і за перший день модель зібрала 12 000 замовлень. Авто швидко отримало прізвисько, співзвучне з його назвою – Dеesse ("богиня").
Утім, Citroen DS 1955 року приваблював не лише витонченим стилем та оригінальним салоном з односпицевим кермом, але й інноваційними технологіями. Головна з них – гідропневматична підвіска, яка забезпечувала комфорт їзди та дозволяла змінювати кліренс. Завдяки їй навіть колесо можна було поміняти без домкрата.
Крім того, завдяки гідравлічній системі працював і підсилювач керма. Також Citroen DS оснастили напівавтоматичною КПП та передніми дисковими гальмами, а пізніше додали і поворотні фари.
А от двигун Citroen DS виявився доволі скромним – 1,9-літровим і 75-сильним. Максимальна швидкість передньопривідного седана склала 140 км/год. Річ у тім, що у Франції в 50-х оподаткування авто залежало від їх потужності.
Із часом лінійку поповнили мотори об’ємом 2,1 л (115 к. с.) та 2,3 л (140 к. с.), які доповнили впорскуванням пального. Також з’явилися універсал та бюджетний варіант ID, який не мав гідропневматичної підвіски чи дискових гальм та комплектувався механічною КПП.
Представили і розкішну версію Pallas зі шкіряним салоном та кондиціонером, а кузовне ательє Chapron налагодило випуск невеликими серіями кабріолетів та купе Citroen DS.
Спеціалісти Chapron створили і спеціальні версії Citroen DS для Шарля де Голля – парадний кабріолет та подовжений седан. Саме останній – врятував життя президенту Франції під час замаху: кулі терористів пробили шини проте завдяки передовій підвісці авто вдалося вирівняти і продовжити рух.
Citroen DS не був надто швидким, але при цьому успішно проявив себе в перегонах. У 1959 та 1966 роках він вигравав знамените ралі Монте-Карло.Важливо
А ще Citroen DS знявся в десятках фільмів. Одна з найвідоміших його ролей – в кінострічці "Фантомас розлютився", де авто перетворюється на реактивний літак.
Citroen DS та ID випускали до 1975 року і всього зібрали майже півтора мільйона авто, що непогано для недешевої преміальної моделі. На зміну їй прийшов Citroen CX.
У наші дні створено окремий преміальний бренд DS, моделі якого теж є авангардними і нестандартними. Утім, час від часу з’являються чутки про можливість створення наступника Citroen DS.
До речі, на виставці Retromobile презентували оригінальний електромобіль Citroen у ретростилі вартістю 13 000 євро.
Також Фокус розповідав про перший кросовер Citroen, оснащений двома двигунами.