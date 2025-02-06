Богиня стилю та інновацій: найвідоміший Citroen святкує 70-річчя (фото, відео)

Citroen DS — одна із найзнаменитіших французьких моделей. Авто вражало не лише елегантним дизайном, але й інноваціями на кшталт гідропневматичної підвіски чи напівавтоматичної КПП.

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У Парижі на виставці Retromobile святкують ювілей Citroen DS. Легендарній моделі виповнилося 70 років і їй присвятили окрему експозицію з 12 DS різних років випуску, а також оригінальних моделей та інсталяцій. Відео з шоу опублікував сайт Le Nouvel Automobiliste.

Фокус розповість історію Citroen DS – однієї з найзнаменитіших моделей французького бренду. Розробляти її почали в кінці 1940-х років, як наступника Citroen Traction Avant.

Дизайн Citroen DS розробив скульптор Фламініо Бертоні Фото: Тарас Брязгунов

Новий Citroen DS презентували на Паризькому автошоу 1955 році. Елегантний обтічний седан з дизайном роботи скульптора Фламініо Бертоні вразив публіку і за перший день модель зібрала 12 000 замовлень. Авто швидко отримало прізвисько, співзвучне з його назвою – Dеesse ("богиня").

Презентація Citroen DS на Паризькому автошоу: модель зібрала 12 000 замовлень за день Фото: Citroen

Утім, Citroen DS 1955 року приваблював не лише витонченим стилем та оригінальним салоном з односпицевим кермом, але й інноваційними технологіями. Головна з них – гідропневматична підвіска, яка забезпечувала комфорт їзди та дозволяла змінювати кліренс. Завдяки їй навіть колесо можна було поміняти без домкрата.

"Фішкою" Citroen DS стала гідропневматична підвіска Фото: Citroen

Крім того, завдяки гідравлічній системі працював і підсилювач керма. Також Citroen DS оснастили напівавтоматичною КПП та передніми дисковими гальмами, а пізніше додали і поворотні фари.

У салоні встановили односпицеве кермо Фото: Citroen

А от двигун Citroen DS виявився доволі скромним – 1,9-літровим і 75-сильним. Максимальна швидкість передньопривідного седана склала 140 км/год. Річ у тім, що у Франції в 50-х оподаткування авто залежало від їх потужності.

Універсал Citroen ID Фото: Citroen

Із часом лінійку поповнили мотори об’ємом 2,1 л (115 к. с.) та 2,3 л (140 к. с.), які доповнили впорскуванням пального. Також з’явилися універсал та бюджетний варіант ID, який не мав гідропневматичної підвіски чи дискових гальм та комплектувався механічною КПП.

Розкішний Citroen DS23 Pallas Фото: Citroen

Представили і розкішну версію Pallas зі шкіряним салоном та кондиціонером, а кузовне ательє Chapron налагодило випуск невеликими серіями кабріолетів та купе Citroen DS.

Купе Citroen DS Concorde Фото: RM Sotheby's Кабріолет Citroen DS Фото: RM Sotheby's

Спеціалісти Chapron створили і спеціальні версії Citroen DS для Шарля де Голля – парадний кабріолет та подовжений седан. Саме останній – врятував життя президенту Франції під час замаху: кулі терористів пробили шини проте завдяки передовій підвісці авто вдалося вирівняти і продовжити рух.

Citroen DS врятував життя Шарлю де Голлю

Citroen DS не був надто швидким, але при цьому успішно проявив себе в перегонах. У 1959 та 1966 роках він вигравав знамените ралі Монте-Карло.

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А ще Citroen DS знявся в десятках фільмів. Одна з найвідоміших його ролей – в кінострічці "Фантомас розлютився", де авто перетворюється на реактивний літак.

Citroen Фантомаса перетворювався на літак Фото: скриншот/YouTube

Citroen DS та ID випускали до 1975 року і всього зібрали майже півтора мільйона авто, що непогано для недешевої преміальної моделі. На зміну їй прийшов Citroen CX.

Citroen DS двічі вигравав знамените ралі Монте-Карло Фото: Citroen

У наші дні створено окремий преміальний бренд DS, моделі якого теж є авангардними і нестандартними. Утім, час від часу з’являються чутки про можливість створення наступника Citroen DS.

До речі, на виставці Retromobile презентували оригінальний електромобіль Citroen у ретростилі вартістю 13 000 євро.

Також Фокус розповідав про перший кросовер Citroen, оснащений двома двигунами.