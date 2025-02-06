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Авто

Богиня стиля и инноваций: самый известный Citroen празднует 70-летие (фото, видео)

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В Париже празднуют 70-летие Citroen DS

Citroen DS — одна из самых знаменитых французских моделей. Авто поражало не только элегантным дизайном, но и инновациями вроде гидропневматической подвески или полуавтоматической КПП.

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В Париже на выставке Retromobile празднуют юбилей Citroen DS. Легендарной модели исполнилось 70 лет и ей посвятили отдельную экспозицию из 12 DS разных годов выпуска, а также оригинальных моделей и инсталляций. Видео с шоу опубликовал сайт Le Nouvel Automobiliste.

Фокус расскажет историю Citroen DS — одной из самых знаменитых моделей французского бренда. Разрабатывать ее начали в конце 1940-х годов, как преемника Citroen Traction Avant.

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Дизайн Citroen DS разработал скульптор Фламинио Бертони
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Citroen DS презентовали на Парижском автошоу 1955 году. Элегантный обтекаемый седан с дизайном работы скульптора Фламинио Бертони впечатлил публику и за первый день модель собрала 12 000 заказов. Авто быстро получило прозвище, созвучное с его названием — Dеesse ("богиня").

Citroen DS 1955, Citroen DS, история Citroen DS Fullscreen
Презентация Citroen DS на Парижском автошоу: модель собрала 12 000 заказов за день
Фото: Citroen

Впрочем, Citroen DS 1955 года привлекал не только утонченным стилем и оригинальным салоном с односпицевым рулем, но и инновационными технологиями. Главная из них — гидропневматическая подвеска, которая обеспечивала комфорт езды и позволяла менять клиренс. Благодаря ей даже колесо можно было поменять без домкрата.

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"Фишкой" Citroen DS стала гидропневматическая подвеска
Фото: Citroen

Кроме того, благодаря гидравлической системе работал и усилитель руля. Также Citroen DS оснастили полуавтоматической КПП и передними дисковыми тормозами, а позже добавили и поворачивающиеся фары.

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В салоне установили односпицевый руль
Фото: Citroen

А вот двигатель Citroen DS оказался довольно скромным — 1,9-литровым и 75-сильным. Максимальная скорость переднеприводного седана составила 140 км/ч. Дело в том, что во Франции в 50-х налогообложение авто зависело от их мощности.

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Универсал Citroen ID
Фото: Citroen

Со временем линейку пополнили моторы объемом 2,1 л (115 л.с.) и 2,3 л (140 л.с.), которые дополнили впрыском топлива. Также появились универсал и бюджетный вариант ID, который не имел гидропневматической подвески или дисковых тормозов и комплектовался механической КПП.

Citroen DS23 Pallas, Citroen DS, Citroen DS 1955, история Citroen DS Fullscreen
Роскошный Citroen DS23 Pallas
Фото: Citroen

Представили и роскошную версию Pallas с кожаным салоном и кондиционером, а кузовное ателье Chapron наладило выпуск небольшими сериями кабриолетов и купе Citroen DS.

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Купе Citroen DS Concorde
Фото: RM Sotheby's
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Кабриолет Citroen DS
Фото: RM Sotheby's

Специалисты Chapron создали и специальные версии Citroen DS для Шарля де Голля — парадный кабриолет и удлиненный седан. Именно последний — спас жизнь президенту Франции во время покушения: пули террористов пробили шины, однако благодаря передовой подвеске авто удалось выровнять и продолжить движение.

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Citroen DS спас жизнь Шарлю де Голлю

Citroen DS не был слишком быстрым, но при этом успешно проявил себя в гонках. В 1959 и 1966 годах он выигрывал знаменитое ралли Монте-Карло.

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А еще Citroen DS снялся в десятках фильмов. Одна из самых известных его ролей — в киноленте "Фантомас разозлился", где авто превращается в реактивный самолет.

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Citroen Фантомаса превращался в самолет
Фото: скриншот/YouTube

Citroen DS и ID выпускали до 1975 года и всего собрали почти полтора миллиона авто, что неплохо для недешевой премиальной модели. На смену ей пришел Citroen CX.

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Citroen DS дважды выигрывал знаменитое ралли Монте-Карло
Фото: Citroen

В наши дни создан отдельный премиальный бренд DS, модели которого тоже являются авангардными и нестандартными. Впрочем, время от времени появляются слухи о возможности создания преемника Citroen DS.

Кстати, на выставке Retromobile презентовали оригинальный электромобиль Citroen в ретростиле стоимостью 13 000 евро.

Также Фокус рассказывал о первом кроссовере Citroen, оснащенном двумя двигателями.