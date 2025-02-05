Французский авангард: на рынок выходит необычный электрокар с запасом хода 750 км (фото)

Электромобиль DS №8 отличается оригинальным дизайном и необычным внутренним оформлением. Модель предлагается в версиях с запасом хода до 750 км.

Related video

Новый DS №8 выходит на европейский рынок. Оригинальный электромобиль премиум-класса доступен для заказа по цене от 59 200 до 74 600 евро. Об этом сообщается на сайте концерна Stellantis.

Электромобиль DS №8 — 4,82-метровый кросс-фастбэк на платформе Peugeot 3008 с необычным дизайном. У него вытянутый силуэт с аркообразной крышей. Матричные фары дополнены ходовыми огнями, а подсветка передней части имитирует решетку радиатора.

Запас хода электрокара достигает 750 км Фото: DS

Не менее оригинальным является и салон DS №8. Электрокар получил нестандартный четырехспицевый руль, а на передней панели установлены два дисплея. В новую мультимедийную систему встроена ChatGPT. Отделка кожей Nappa разбавлена золотистыми акцентами, а цвет подсветки можно менять.

Важно

Новый семейный Suzuki Jimny прекратили продавать из-за слишком высокого спроса (фото)

Базовая комплектация DS №8 Pallas включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, навигацию. Версия Etoile добавляет камеры кругового обзора и электропривод двери багажника.

Электромобиль DS №8 предложат в переднеприводных версиях на 230 и 245 л.с., а также в полноприводном 350-сильном варианте. Функция Overboost позволяет кратковременно поднять мощность до 260, 280 и 375 л.с., соответственно.

Салон отделан кожей Nappa Фото: Stellantis

Разгон до 100 км/ч занимает от 5,4 до 7,8 с, а максимальная скорость всех DS №8 ограничена на 190 км/ч. На выбор предлагают батареи емкостью 74 и 97 кВт∙ч: запас хода составляет от 550 до 750 км. Быстрая зарядка на 80% занимает 27 минут.

Кстати, на рынок выходит и флагманский электрокроссовер Hyundai.

Также Фокус писал, что в продажу поступает дешевый электрокар FIAT.