Французький авангард: на ринок виходить незвичний електрокар із запасом ходу 750 км (фото)

Електромобіль DS №8 вирізняється оригінальним дизайном і незвичним внутрішнім оформленням. Модель пропонують у версіях із запасом ходу до 750 км.

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Новий DS №8 виходить на європейський ринок. Оригінальний електромобіль преміумкласу доступний для замовлення за ціною від 59 200 до 74 600 євро. Про це повідомляється на сайті концерну Stellantis.

Електромобіль DS №8 — 4,82-метровий крос-фастбек на платформі Peugeot 3008 із незвичним дизайном. У нього витягнутий силует з аркоподібним дахом. Матричні фари доповнені ходовими вогнями, а підсвічування передньої частини імітує решітку радіатора.

Запас ходу електрокара сягає 750 км Фото: DS

Не менш оригінальним є і салон DS №8. Електрокар отримав нестандартне чотириспицеве кермо, а на передній панелі встановлено два дисплеї. У нову мультимедійну систему вбудовано ChatGPT. Оздоблення шкірою Nappa розбавлене золотистими акцентами, а колір підсвічування можна змінювати.

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Базова комплектація DS №8 Pallas включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, навігацію. Версія Etoile додає камери кругового огляду та електропривод дверей багажника.

Електромобіль DS №8 запропонують у передньопривідних версіях на 230 та 245 к. с., а також у повнопривідному 350-сильному варіанті. Функція Overboost дозволяє короткочасно підняти потужність до 260, 280 та 375 к. с., відповідно.

Салон оздоблений шкірою Nappa Фото: Stellantis

Розгін до 100 км/год займає від 5,4 до 7,8 с, а максимальна швидкість усіх DS №8 обмежена на 190 км/год. На вибір пропонують батареї ємністю 74 та 97 кВт∙год: запас ходу становить від 550 до 750 км. Швидка зарядка на 80% займає 27 хвилин.

До речі, на ринок виходить і флагманський електрокросовер Hyundai.

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