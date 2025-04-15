Представлен новый седан Audi A6: как изменилась премиальная модель (фото, видео)
Линейка Audi A6 2025 расширена — к универсалу присоединился седан. Авто стало стремительнее и просторнее, а также получило современное оборудование.
Подробности четырехдверного Audi A6 шестого поколения раскрыли на официальном сайте немецкого автопроизводителя.
Новый Audi A6 подрос до 4990 мм в длину при колесной базе 2927 мм и стал самой обтекаемой бензиновой моделью марки. Его аэродинамический коэффициент снизился до 0,23.
Как и универсал Audi A6 Avant, седан отличается более стремительным дизайном. Линии его кузова стали более плавными, а линия крыши — более покатой. В анфас авто идентично универсалу. Крышка багажника стала заостренной, а под тоненькими фонарями с OLED-оптикой появилась диодная полоса.
В салоне Audi A6 2025 может быть установлено до трех дисплеев на передней панели. Мультимедийная система дополнена ChatGPT. Авто стало просторнее и имеет лучшую шумоизоляцию, а объем его багажника составляет 492 л.
За доплату для седана предлагают четырехзонный климат-контроль, мощную акустику Bang&Olufsen, пневмоподвеску и управляемые задние колеса.Важно
Новый Audi A6 дебютировал с бензиновыми турбомоторами объемом 2,0 л (204 л. с.) и 3,0 л (367 л. с.), а также с 2,0-литровым 204-сильным турбодизелем. Все они дополнены "мягкой" гибридными установками. Самый мощный вариант стартует до сотни за 4,7 с и способен развить 250 км/ч.
Седан поступит в продажу с лета. Цена Audi A6 2025 в Европе будет стартовать с 55 500 евро.
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