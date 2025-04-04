Гроза суперкарів: дебютував 500-сильний заряджений хетчбек Audi (фото)

Audi RS3 отримав нову екстремальну модифікацію. Заряджені седан та хетчбек доопрацювали в ательє ABT Sportsline.

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Про це повідомляється на офіційному сайті німецької тюнінг-компанії.

Audi RS3 отримав нову решітку радіатора та обвіс Фото: ABT

Проєкт назвали ABT RS3-R. Основну увагу приділили силовому агрегату Audi RS3. Новий інтеркулер та переналаштований блок керування збільшили потужність 2,5-літрового турбомотора з 400 до 510 к. с., а піковий крутний момент – з 500 до 600 Н∙м.

ABT RS3-R здатен змагатися із суперкарами. Автомобіль розганяється до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на 300 км/год. Середня витрата пального становить 9,6 л на 100 км.

Розгін до сотні займає 3,3 с Фото: ABT

Новий Audi RS3 ABT відрізняється зміненою решіткою радіатора, а також карбоновими обвісом, дифузором, спойлером та декором. Крім того, з’явилися 20-дюймові легкосплавні диски ABT із низькопрофільною гумою.

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Тюнінг Audi RS3 торкнувся і салону. Усередині покращили оздоблення, а також встановили спортивні передні сидіння з карбоновим каркасом.

У салоні встановили спортивні крісла Фото: ABT

Усього виготовлять лише 125 ABT RS3-R. Вартість доопрацювання автомобіля становить 45 000 євро, ще мінімум 66 000 євро коштує новий Audi RS3.

До речі, нещодавно представили нові потужні Audi з витратою 2,6 л на 100 км.

Також Фокус писав про тюнінгований кабріолет Volkswagen від ABT в Києві.