Гроза суперкаров: дебютировал 500-сильный заряженный хэтчбек Audi (фото)
Audi RS3 получил новую экстремальную модификацию. Заряженные седан и хэтчбек доработали в ателье ABT Sportsline.
Об этом сообщается на официальном сайте немецкой тюнинг-компании.
Проект назвали ABT RS3-R. Основное внимание уделили силовому агрегату Audi RS3. Новый интеркулер и перенастроенный блок управления увеличили мощность 2,5-литрового турбомотора с 400 до 510 л. с., а пиковый крутящий момент — с 500 до 600 Н∙м.
ABT RS3-R способен соперничать с суперкарами. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 300 км/ч. Средний расход топлива составляет 9,6 л на 100 км.
Новый Audi RS3 ABT отличается измененной решеткой радиатора, а также карбоновыми обвесом, диффузором, спойлером и декором. Кроме того, появились 20-дюймовые легкосплавные диски ABT с низкопрофильной резиной.
Тюнинг Audi RS3 коснулся и салона. Внутри улучшили отделку, а также установили спортивные передние сиденья с карбоновым каркасом.
Всего изготовят всего 125 ABT RS3-R. Стоимость доработки автомобиля составляет 45 000 евро, еще минимум 66 000 евро стоит новый Audi RS3.
Кстати, недавно представили новые мощные Audi с расходом 2,6 л на 100 км.
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