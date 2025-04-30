Понад 700 сил: британці презентували найпотужніший кросовер у світі (фото)

Aston Martin DBX отримав нову заряджену версію S. Він здатен розвинути понад 300 км/год і є одним із найшвидших у світі кросоверів.

Related video

Про новий спортивний кросовер Aston Martin розповіли на офіційному сайті британського автовиробника.

Новий Aston Martin DBX S отримав доопрацьований 4,0-літровий V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Його віддача зросла до 727 к. с. та 900 Нм, тобто це найпотужніший у світі кросовер із бензиновим двигуном. Крім того, встановили гучніший спортивний вихлоп.

Дах кросовера виготовили з карбону Фото: Aston Martin

Кросовер Aston Martin DBX S здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а до 200 км/год – за 11,4 с. Максимальна швидкість обмежена на 310 км/год.

Кросоверу переналаштували 9-ступінчастий автомат, кермове управління та підвіску. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду та 390 мм ззаду.

Фото: Aston Martin

Відрізнити варіант S від стандартного Aston Martin DBX 2025 можна за новою решіткою радіатора, карбоновими обвісом та спойлером, а також інакшими вихлопними трубами. За доплату кросоверу пропонують дах із карбону (він знижує масу авто на 18 кг) та 23-дюймові магнієві диски.

Важливо

Їх існує всього 38: в Україну привезли британський суперкар за $2,7 мільйона (фото)

Салон Aston Martin DBX нещодавно пройшов оновлення, тому у версії S він вирізняється лише особливим оздобленням шкірою та алькантарою.

У салоні змінили оздоблення Фото: Aston Martin

Комплектація включає 800-ваттну акустику, а 1600-ваттна аудіосистема доступна за доплату. Новий Aston Martin DBX S надійде в продаж у четвертому кварталі нинішнього року.

Між іншим, нещодавно Aston Martin показав і найшвидший у світі кабріолет.

Також Фокус писав про майбутній 1000-сильний електрокросовер Alfa Romeo.