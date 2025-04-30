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Авто

Понад 700 сил: британці презентували найпотужніший кросовер у світі (фото)

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Фото: Aston Martin | Aston Martin DBX S оснастили 727-сильним V8 твін-турбо

Aston Martin DBX отримав нову заряджену версію S. Він здатен розвинути понад 300 км/год і є одним із найшвидших у світі кросоверів.

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Про новий спортивний кросовер Aston Martin розповіли на офіційному сайті британського автовиробника.

Новий Aston Martin DBX S отримав доопрацьований 4,0-літровий V8 твін-турбо від Mercedes-AMG. Його віддача зросла до 727 к. с. та 900 Нм, тобто це найпотужніший у світі кросовер із бензиновим двигуном. Крім того, встановили гучніший спортивний вихлоп.

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Дах кросовера виготовили з карбону
Фото: Aston Martin

Кросовер Aston Martin DBX S здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а до 200 км/год – за 11,4 с. Максимальна швидкість обмежена на 310 км/год.

Кросоверу переналаштували 9-ступінчастий автомат, кермове управління та підвіску. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 420 мм спереду та 390 мм ззаду.

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Фото: Aston Martin

Відрізнити варіант S від стандартного Aston Martin DBX 2025 можна за новою решіткою радіатора, карбоновими обвісом та спойлером, а також інакшими вихлопними трубами. За доплату кросоверу пропонують дах із карбону (він знижує масу авто на 18 кг) та 23-дюймові магнієві диски.

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Салон Aston Martin DBX нещодавно пройшов оновлення, тому у версії S він вирізняється лише особливим оздобленням шкірою та алькантарою.

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У салоні змінили оздоблення
Фото: Aston Martin

Комплектація включає 800-ваттну акустику, а 1600-ваттна аудіосистема доступна за доплату. Новий Aston Martin DBX S надійде в продаж у четвертому кварталі нинішнього року.

Між іншим, нещодавно Aston Martin показав і найшвидший у світі кабріолет.

Також Фокус писав про майбутній 1000-сильний електрокросовер Alfa Romeo.