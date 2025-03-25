Понад 800 сил і 3,4 с до сотні: дебютував найшвидший кабріолет у світі (фото)
Кабріолет Aston Martin Vanquish Volante оснащений 835-сильним V12 твін-турбо. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 3,4 с і розвинути 345 км/год.
У модельному ряді Aston Martin Vanquish 2025 поповнення — до купе приєднався кабріолет Volante. Суперкар почнуть продавати із третього кварталу нинішнього року за ціною приблизно 450 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті британського виробника.
Новий Aston Martin Vanquish Volante стане конкурентом Ferrari 12Cilindri та нещодавно оновленому Bentley Continental GTC. Наразі це найпотужніший і найшвидший у світі кабріолет класичного компонування (з двигуном спереду та заднім приводом). Модель випускатимуть лімітованими партіями — по 1000 авто на рік.
Як і купе Aston Martin Vanquish, кабріолет оснащений 5,2-літровим V12 твін-турбо на 835 к. с. і 1000 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 345 км/год.
Кабріолет Aston Martin Vanquish отримав електронний задній диференціал та адаптивні амортизатори. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.Важливо
Суперкар Aston Martin зберігає фірмовий дизайн із довгим капотом, широкою "пащею" решітки радіатора, краплевидними матричними фарами і тоненькими ліхтарями. М’який дах складається за допомогою електропривода за 14 секунд.
Салон Aston Martin Vanquish Volante оздобили шкірою та карбоном. На передній панелі встановили два 10,25-дюймових дисплеї. Стандартною є акустика Bowers & Wilkins із 15 динаміками.
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