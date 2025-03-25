Понад 800 сил і 3,4 с до сотні: дебютував найшвидший кабріолет у світі (фото)

Кабріолет Aston Martin Vanquish Volante оснащений 835-сильним V12 твін-турбо. Суперкар здатен розігнатися до сотні за 3,4 с і розвинути 345 км/год.

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У модельному ряді Aston Martin Vanquish 2025 поповнення — до купе приєднався кабріолет Volante. Суперкар почнуть продавати із третього кварталу нинішнього року за ціною приблизно 450 000 доларів. Подробиці новинки розкрили на сайті британського виробника.

Кабріолет оснащений 835-сильним V12 твін-турбо Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin Vanquish Volante стане конкурентом Ferrari 12Cilindri та нещодавно оновленому Bentley Continental GTC. Наразі це найпотужніший і найшвидший у світі кабріолет класичного компонування (з двигуном спереду та заднім приводом). Модель випускатимуть лімітованими партіями — по 1000 авто на рік.

Як і купе Aston Martin Vanquish, кабріолет оснащений 5,2-літровим V12 твін-турбо на 835 к. с. і 1000 Н∙м. Із 8-ступінчастим автоматом розгін до 100 км/год займає 3,4 с, а максимальна швидкість становить 345 км/год.

Суперкар здатен розвинути 345 км/год Фото: Aston Martin

Кабріолет Aston Martin Vanquish отримав електронний задній диференціал та адаптивні амортизатори. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма.

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Суперкар Aston Martin зберігає фірмовий дизайн із довгим капотом, широкою "пащею" решітки радіатора, краплевидними матричними фарами і тоненькими ліхтарями. М’який дах складається за допомогою електропривода за 14 секунд.

Салон оздоблений шкірою і карбоном Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin Vanquish Volante оздобили шкірою та карбоном. На передній панелі встановили два 10,25-дюймових дисплеї. Стандартною є акустика Bowers & Wilkins із 15 динаміками.

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