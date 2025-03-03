430-сильний аналог Smart: на продаж виставили найнезвичніший Aston Martin (фото)
Компактний Aston Martin V8 Cygnet оснастили великим 4,7-літровим двигуном на 430 сил. Хетчбек здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 274 км/год.
У Великій Британії виставили на продаж Aston Martin V8 Cygnet 2018 року. Мініатюрний спорткар існує в єдиному екземплярі й це найнезвичніший Aston Martin. Про автомобіль розповіли на сайті компанії-продавця.
Свого часу Aston Martin випускав компактне міське авто Cygnet на базі Toyota iQ. Аналог Smart комплектували 100-сильною четвіркою, однак один хетчбек оснастили 4,7-літровим 430-сильним V8 від Aston Martin Vantage S. До того ж, привід став заднім.
Легкий (1375 кг) Aston Martin V8 Cygnet здатен розігнатися до 100 км/год за 4,2 с і розвинути 274 км/год. До того ж, йому доопрацювали підвіску і встановили гальма Brembo.
Від стандартного Aston Martin Cygnet варіант V8 відрізняється розширеними карбоновими крилами, 19-дюймовими дисками та інакшою решіткою радіатора.Важливо
У салоні встановили спортивні крісла Recaro, нове кермо та каркас безпеки. В оздобленні поєднуються карбон і алькантара.
Заряджений Aston Martin Cygnet був шоукаром, тому мало експлуатувався. Він чудово зберігся, а його пробіг становить усього 4650 км.
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