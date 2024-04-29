Британська якість: який вигляд має Aston Martin із пробігом понад 500 000 км (фото)

Суперкар Aston Martin V8 Vantage активно експлуатувався і за 18 років проїхав майже 514 тис. км. Автомобіль досить непогано зберігся і мало що видає великий пробіг.

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У Німеччині виявили Aston Martin V8 Vantage 2006 року з рекордним пробігом понад 500 000 км. Для суперкарів це дуже суттєвий показник, адже зазвичай вони не розраховані на настільки активну експлуатацію і на них їздять мало. Про це розповідає сайт Autoevoluiton.

Суперкар дуже непогано зберігся Фото: autoevolution.com

Якщо точніше, то на одометрі Aston Martin V8 Vantage висвітлено пробіг 513 921 км. Наразі невідомо, чи використовували суперкар у якості повсякденного автомобіля, чи він активно експлуатувався у прокатній компанії.

Великий пробіг авто видають лише потертості на сидіннях Фото: autoevolution.com

Автомобіль непогано зберігся: його кузов без пошкоджень, та й оздоблення салону шкірою та карбоном має гарний вигляд. Лише потертості на кріслах видають, що суперкар активно експлуатували.

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Водночас, двигун Aston Martin V8 Vantage не рідний – старий замінили, але він проїхав 479 тис. км. Для високооборотного 400-сильного мотора об’ємом 4,3 л це теж чудовий показник.

Двигун Aston Martin довелося замінити Фото: autoevolution.com

Зараз цей Aston Martin V8 Vantage 2006 року виставили на продаж. Суперкар оцінили в 29 900 євро.

До речі, недавно на італійському курорті Сан-Ремо помітили Aston Martin 2000-х на українських номерах.

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