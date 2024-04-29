Як у Джеймса Бонда: в Італії на курорті помітили раритетний Aston Martin з України (фото)

Суперкар Aston Martin DBS оснащений 517-сильним V12 і здатен розвинути 307 км/год. Саме такий автомобіль знімався у фільмах про Джеймса Бонда.

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У Італії сфотографували Aston Martin DBS 2008 року. Рідкісне спортивне авто зареєстроване в Україні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Суперкар Aston Martin DBS помітили в курортному місті Сан-Ремо на Лазуровому березі. Спорткар має номери Донецької області. За інформацією ТопЖиру, його раніше неодноразово бачили в Україні, та й у Європу авто виїжджало ще у 2010 році. До речі, номерні знаки з того часу в Aston Martin не змінилися.

Суперкар оснащений 517-сильним V12 Фото: supercars_ua

Aston Martin DBS – доволі рідкісна модель не лише в Україні, але й в Італії. Із 2007 по 2012 рік випущено лише 3381 такий суперкар. Модель прославився, як авто Джеймса Бонда у фільмах "Казино Ройяль" та "Квант милосердя".

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DBS – заряджена версія Aston Martin DB9. Купе оснащене 6,0-літровим V12 потужністю 517 к. с. і пропонувалося із 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,3 с і розвинути 307 км/год.

Авто стало героєм фільмів про Джеймса Бонда Фото: supercars_ua

Крім того, у Aston Martin DBS доопрацьована ходова та встановлені карбоново-керамічні гальма. Від DB9 його можна відрізнити за обвісом, а в салоні встановлено спортивні крісла.

До речі, недавно в Монако бачили новітній електромобіль Rolls-Royce Spectre на українських номерах.

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