Как у Джеймса Бонда: в Италии на курорте заметили раритетный Aston Martin из Украины (фото)

Суперкар Aston Martin DBS оснащен 517-сильным V12 и способен развить 307 км/ч. Именно такой автомобиль снимался в фильмах о Джеймсе Бонде.

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В Италии сфотографировали Aston Martin DBS 2008 года. Редкое спортивное авто зарегистрировано в Украине. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Суперкар Aston Martin DBS заметили в курортном городе Сан-Ремо на Лазурном берегу. Спорткар имеет номера Донецкой области. По информации ТопЖира, его ранее неоднократно видели в Украине, да и в Европу авто выезжало еще в 2010 году. Кстати, номерные знаки с тех пор у Aston Martin не изменились.

Суперкар оснащен 517-сильным V12 Фото: supercars_ua

Aston Martin DBS — довольно редкая модель не только в Украине, но и в Италии. С 2007 по 2012 год выпущено всего 3381 такой суперкар. Модель прославился, как авто Джеймса Бонда в фильмах "Казино Ройяль" и "Квант милосердия".

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DBS — заряженная версия Aston Martin DB9. Купе оснащено 6,0-литровым V12 мощностью 517 л. с. и предлагалось с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с и развить 307 км/ч.

Авто стало героем фильмов о Джеймсе Бонде Фото: supercars_ua

Кроме того, у Aston Martin DBS доработана ходовая и установлены карбоново-керамические тормоза. От DB9 его можно отличить по обвесу, а в салоне установлены спортивные кресла.

Кстати, недавно в Монако видели новейший электромобиль Rolls-Royce Spectre на украинских номерах.

Также Фокус писал, что в Киеве заметили скоростной 707-сильный кроссовер Aston Martin.