В Киеве заметили один из самых быстрых в мире кроссоверов (фото)

Aston Martin DBX707 оборудован 4,0-литровым V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Кроссовер способен разогнаться до сотни за 3,3 с и развить 310 км/ч.

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В Киеве сфотографировали новый Aston Martin DBX707. Это один из самых быстрых серийных кроссоверов в мире на данный момент. Фотографии автомобиля появились на странице vehicles.exclusive в Instagram.

Заряженный кроссовер Aston Martin DBX707 в Украине стоит от 11,6 млн гривен. На данный момент в нашей стране всего несколько таких автомобилей.

707-сильный кроссовер способен развить 310 км/ч Фото: Aston Martin

Цифровое обозначение модели указывает на увеличенную до 707 л.с. мощность ее 4,0-литрового V8 твин-турбо производства Mercedes-AMG. Пиковый крутящий момент вырос до 900 Н∙м.

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Новый Aston Martin DBX707 способен соревноваться с суперкарами, ведь разгоняется до 100 км/ч за 3,3 с и развивает 310 км/ч. Он быстрее нового Lamborghini Urus, который недавно появился в Киеве. Также установлена спортивная выхлопная система, доработана пневмоподвеска и установлены карбоново-керамические тормоза.

Салон кроссовера отделан кожей и карбоном Фото: Aston Martin

Отличить Aston Martin DBX707 от стандартной модели можно по увеличенной решетке радиатора, обвесу, четырем выхлопным трубам и 22-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использованы кожа и карбон.

Кстати, недавно в Киев привезли еще и новейший суперкар Aston Martin DB12.

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