430-сильный аналог Smart: на продажу выставили самый необычный Aston Martin (фото)

Компактный Aston Martin V8 Cygnet оснастили большим 4,7-литровым двигателем на 430 сил. Хэтчбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 274 км/ч.

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В Великобритании выставили на продажу Aston Martin V8 Cygnet 2018 года выпуска. Миниатюрный спорткар существует в единственном экземпляре и это самый необычный Aston Martin. Об автомобиле рассказали на сайте компании-продавца.

Миниатюрное авто оснастили 430-сильным V8

В свое время Aston Martin выпускал компактное городское авто Cygnet на базе Toyota iQ. Аналог Smart комплектовали 100-сильной четверкой, однако один хэтчбек оснастили 4,7-литровым 430-сильным V8 от Aston Martin Vantage S. К тому же, привод стал задним.

Легкий (1375 кг) Aston Martin V8 Cygnet способен разогнаться до 100 км/ч за 4,2 с и развить 274 км/ч. К тому же, ему доработали подвеску и установили тормоза Brembo.

Авто способно развить 274 км/ч

От стандартного Aston Martin Cygnet вариант V8 отличается расширенными карбоновыми крыльями, 19-дюймовыми дисками и иной решеткой радиатора.

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В салоне установили спортивные кресла Recaro, новый руль и каркас безопасности. В отделке сочетаются карбон и алькантара.

В салоне установлены спортивные кресла Recaro

Заряженный Aston Martin Cygnet был шоукаром, поэтому мало эксплуатировался. Он отлично сохранился, а его пробег составляет всего 4650 км.

Кстати, недавно самый дорогой Ford в истории продали за 13,2 миллиона долларов.

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