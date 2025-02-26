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Авто

Неприметный раритет: на аукцион выставили скромный фургон короля Чарльза ІІІ (фото)

Land Rover Defender 90, Land Rover Defender, Чарльз ІІІ, принц Чарльз
Фото: Iconic Auctioneers | Фургон Land Rover Defender 90 принадлежал британской королевской семье

Королевский Land Rover Defender почти ничем не отличается от стандартного фургона. Внедорожник оснащен 122-сильным турбодизелем.

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В Великобритании на аукцион Iconic Auctioneers выставили фургон Land Rover Defender 2010 года. За невзрачное авто планируют получить до 50 000 фунтов стерлингов ($63 000), ведь оно принадлежало королеве Чарльзу III. Об этом сообщается на сайте аукциона.

авто чарльза ІІІ, Land Rover Defender, Land Rover Defender 90, Чарльз ІІІ, принц Чарльз Fullscreen
Внедорожником пользовался принц Чарльз
Фото: Iconic Auctioneers

Внедорожники Land Rover всегда были популярны в британской королевской семье. Конкретно этот фургон Land Rover Defender 90 попал в королевский гараж в ноябре 2010 года. Это подтверждено документами.

салон ленд ровер дефендер, Land Rover Defender, Land Rover Defender 90, Чарльз ІІІ, принц Чарльз Fullscreen
Салон королевского авто довольно скромный
Фото: Iconic Auctioneers

Внедорожник эксплуатировали тогда еще принц Чарльз, и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла. Land Rover использовался в их загородной резиденции в графстве Глостершир.

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Позже авто Чарльза ІІІ продали. Оно неплохо сохранилось, а его пробег составляет всего 39,5 тыс. км. Только на сиденьях видны потертости.

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Под капотом установлен 122-сильный турбодизель
Фото: Iconic Auctioneers

Фургон Land Rover Defender практически полностью стандартный. Для королевской семьи установили лишь подогрев кресел и лобового стекла. Land Rover Defender 90 оснащен стандартным 2,4-литровым турбодизелем на 122 л. с., 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом.

Кстати, король Чарльз ІІІ является автолюбителем со стажем. В разное время он владел многими спортивными и эксклюзивными автомобилями.

Также Фокус рассказывал, что на аукционе продавали скромный Land Rover Мэрилин Монро.