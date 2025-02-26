Неприметный раритет: на аукцион выставили скромный фургон короля Чарльза ІІІ (фото)

Королевский Land Rover Defender почти ничем не отличается от стандартного фургона. Внедорожник оснащен 122-сильным турбодизелем.

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В Великобритании на аукцион Iconic Auctioneers выставили фургон Land Rover Defender 2010 года. За невзрачное авто планируют получить до 50 000 фунтов стерлингов ($63 000), ведь оно принадлежало королеве Чарльзу III. Об этом сообщается на сайте аукциона.

Внедорожником пользовался принц Чарльз Фото: Iconic Auctioneers

Внедорожники Land Rover всегда были популярны в британской королевской семье. Конкретно этот фургон Land Rover Defender 90 попал в королевский гараж в ноябре 2010 года. Это подтверждено документами.

Салон королевского авто довольно скромный Фото: Iconic Auctioneers

Внедорожник эксплуатировали тогда еще принц Чарльз, и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла. Land Rover использовался в их загородной резиденции в графстве Глостершир.

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Позже авто Чарльза ІІІ продали. Оно неплохо сохранилось, а его пробег составляет всего 39,5 тыс. км. Только на сиденьях видны потертости.

Под капотом установлен 122-сильный турбодизель Фото: Iconic Auctioneers

Фургон Land Rover Defender практически полностью стандартный. Для королевской семьи установили лишь подогрев кресел и лобового стекла. Land Rover Defender 90 оснащен стандартным 2,4-литровым турбодизелем на 122 л. с., 5-ступенчатой механической КПП и полным приводом.

Кстати, король Чарльз ІІІ является автолюбителем со стажем. В разное время он владел многими спортивными и эксклюзивными автомобилями.

Также Фокус рассказывал, что на аукционе продавали скромный Land Rover Мэрилин Монро.