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Непоказний раритет: на аукціон виставили скромний фургон короля Чарльза ІІІ (фото)

Land Rover Defender 90, Land Rover Defender, Чарльз ІІІ, принц Чарльз
Фото: Iconic Auctioneers | Фургон Land Rover Defender 90 належав британській королівській родині

Королівський Land Rover Defender майже нічим не відрізняється від стандартного фургона. Позашляховик оснащений 122-сильним турбодизелем.

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У Великій Британії на аукціон Iconic Auctioneers виставили фургон Land Rover Defender 2010 року. За непоказне авто планують отримати до 50 000 фунтів стерлінгів ($63 000), адже воно належало королеві Чарльзу ІІІ. Про це повідомляється на сайті аукціону.

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Позашляховиком користувався принц Чарльз
Фото: Iconic Auctioneers

Позашляховики Land Rover завжди були популярними у британській королівській родині. Конкретно цей фургон Land Rover Defender 90 потрапив до королівського гаражу в листопаді 2010 року. Це підтверджено документами.

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Салон королівського авто доволі скромний
Фото: Iconic Auctioneers

Позашляховик експлуатували тоді ще принц Чарльз, та його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла. Land Rover використовувався в їх заміській резиденції в графстві Глостершир.

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Пізніше авто Чарльза ІІІ продали. Воно непогано збереглося, а його пробіг становить лише 39,5 тис. км. Лише на сидіннях видно потертості.

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Під капотом встановлено 122-сильний турбодизель
Фото: Iconic Auctioneers

Фургон Land Rover Defender практично повністю стандартний. Для королівської сім’ї встановили лише підігрів крісел та лобового скла. Land Rover Defender 90 оснащений стандартним 2,4-літровим турбодизелем на 122 к. с., 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом.

До речі, король Чарльз ІІІ є автолюбителем зі стажем. У різний час він волождів багатьма спортивними та ексклюзивними автомобілями.

Також Фокус розповідав, що на аукціоні продавали скромний Land Rover Мерилін Монро.