Непоказний раритет: на аукціон виставили скромний фургон короля Чарльза ІІІ (фото)
Королівський Land Rover Defender майже нічим не відрізняється від стандартного фургона. Позашляховик оснащений 122-сильним турбодизелем.
У Великій Британії на аукціон Iconic Auctioneers виставили фургон Land Rover Defender 2010 року. За непоказне авто планують отримати до 50 000 фунтів стерлінгів ($63 000), адже воно належало королеві Чарльзу ІІІ. Про це повідомляється на сайті аукціону.
Позашляховики Land Rover завжди були популярними у британській королівській родині. Конкретно цей фургон Land Rover Defender 90 потрапив до королівського гаражу в листопаді 2010 року. Це підтверджено документами.
Позашляховик експлуатували тоді ще принц Чарльз, та його дружина, герцогиня Корнуольська Камілла. Land Rover використовувався в їх заміській резиденції в графстві Глостершир.
Пізніше авто Чарльза ІІІ продали. Воно непогано збереглося, а його пробіг становить лише 39,5 тис. км. Лише на сидіннях видно потертості.
Фургон Land Rover Defender практично повністю стандартний. Для королівської сім’ї встановили лише підігрів крісел та лобового скла. Land Rover Defender 90 оснащений стандартним 2,4-літровим турбодизелем на 122 к. с., 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом.
До речі, король Чарльз ІІІ є автолюбителем зі стажем. У різний час він волождів багатьма спортивними та ексклюзивними автомобілями.
Також Фокус розповідав, що на аукціоні продавали скромний Land Rover Мерилін Монро.