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Более 800 сил и 3,4 с до сотни: дебютировал самый быстрый кабриолет в мире (фото)

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Фото: Aston Martin | Aston Martin Vanquish получил версию Volante в кузове кабриолет

Кабриолет Aston Martin Vanquish Volante оснащен 835-сильным V12 твин-турбо. Суперкар способен разогнаться до сотни за 3,4 с и развить 345 км/ч.

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В модельном ряду Aston Martin Vanquish 2025 пополнение — к купе присоединился кабриолет Volante. Суперкар начнут продавать с третьего квартала нынешнего года по цене примерно 450 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте британского производителя.

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Кабриолет оснащен 835-сильным V12 твин-турбо V12.
Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin Vanquish Volante станет конкурентом Ferrari 12Cilindri и недавно обновленному Bentley Continental GTC. Сейчас это самый мощный и самый быстрый в мире кабриолет классической компоновки (с двигателем спереди и задним приводом). Модель будут выпускать лимитированными партиями — по 1000 авто в год.

Как и купе Aston Martin Vanquish, кабриолет оснащен 5,2-литровым V12 твин-турбо на 835 л. с. и 1000 Н∙м. С 8-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с, а максимальная скорость составляет 345 км/ч.

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Суперкар способен развить 345 км/ч
Фото: Aston Martin

Кабриолет Aston Martin Vanquish получил электронный задний дифференциал и адаптивные амортизаторы. Замедляют его карбоново-керамические тормоза.

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Суперкар Aston Martin сохраняет фирменный дизайн с длинным капотом, широкой "пастью" решетки радиатора, каплевидными матричными фарами и тоненькими фонарями. Мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 14 секунд.

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Салон отделан кожей и карбоном
Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin Vanquish Volante отделали кожей и карбоном. На передней панели установили два 10,25-дюймовых дисплея. Стандартной является акустика Bowers & Wilkins с 15 динамиками.

Между прочим, недавно в Украину привезли эксклюзивный суперкар Aston Martin за $2,7 миллиона.

Также Фокус рассказывал о необычном 430-сильном аналоге Smart от Aston Martin.