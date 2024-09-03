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Авто

Эксклюзив для Джеймса Бонда: представлен самый быстрый суперкар Aston Martin (видео)

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Фото: Aston Martin | Aston Martin Vanquish отличается агрессивным дизайном

Суперкар Aston Martin Vanquish третьего поколения оснастили 835-сильным V12 твин-турбо. Роскошное купе способно развить 345 км/ч.

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В Венеции представили новый Aston Martin Vanquish. Суперкар возродили после шести лет отсутствия на рынке и он приходит на смену Aston Martin DBS Superleggera. Об этом авто рассказали на сайте британского автопроизводителя.

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Суперкар получил 835-сильный V12 твин-турбо
Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Vanquish немного больше предшественника — достигает 4850 мм в длину при колесной базе 2885 мм. Масса авто составляет 1774 кг.

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Купе сохраняет фирменный силуэт с длинным капотом и изогнутой крышей, знакомо выглядят и широкая решетка радиатора и каплевидные фары. Вместе с тем, дизайн авто агрессивный — с карбоновым обвесом, дополнительными воздухозаборниками и заостренной задней частью.

Aston Martin Vanquish, суперкар Aston Martin Fullscreen
Задняя часть авто заостренная
Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin Vanquish отделан дорогой кожей и карбоном, а его компоновка знакома по родственной модели DB12. Суперкар получил виртуальный щиток приборов, 10,25-дюймовый тачскрин и высокую центральную консоль с миниатюрным джойстиком КПП.

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Салон отделан кожей и карбоном
Фото: Aston Martin

Новый Aston Martin Vanquish вполне может стать последней моделью марки с V12. Этот 5,2-литровый турбодвигатель доработали и дополнили титановым выхлопом, что увеличило его отдачу до 835 л. с. и 1000 Нм. С 8-ступенчатой автоматической КПП максимальная скорость составляет 345 км/ч — на данный момент это самый быстрый Aston Martin, ведь суперкар Valkyrie уже не выпускают.

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Будут производить по 1000 Aston Martin Vanquish в год
Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin получил электронный задний дифференциал, адаптивные амортизаторы и 21-дюймовые кованые колеса. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 410 мм спереди и 360 мм сзади.

Ежегодно будет выпускаться всего по 1000 купе Aston Martin Vanquish. Продажи модели стартуют с октября, а ее цена составит примерно 400 000 долларов. Суперкар имеет все шансы появиться в новом фильме о Джеймсе Бонде, ведь именно агент 007 в свое время прославил первое поколение Vanquish.

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