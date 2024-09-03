Ексклюзив для Джеймса Бонда: представлено найшвидший суперкар Aston Martin (відео)

Суперкар Aston Martin Vanquish третього покоління оснастили 835-сильним V12 твін-турбо. Розкішне купе здатне розвинути 345 км/год.

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У Венеції представили новий Aston Martin Vanquish. Суперкар відродили після шести років відсутності на ринку і він приходить на зміну Aston Martin DBS Superleggera. Про це авто розповіли на сайті британського автовиробника.

Суперкар отримав 835-сильний V12 твін-турбо Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin Vanquish трохи більший за попередника – сягає 4850 мм у довжину при колісній базі 2885 мм. Маса авто становить 1774 кг.

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Купе зберігає фірмовий силует із довгим капотом та вигнутим дахом, знайомо виглядають і широка решітка радіатора та краплеподібні фари. Разом із тим, дизайн авто агресивніший – із карбоновим обвісом, додатковими повітрозбірниками та загостреною задньою частиною.

Задня частина авто загострена Фото: Aston Martin

Салон Aston Martin Vanquish оздоблений дорогою шкірою та карбоном, а його компонування знайоме за спорідненою моделлю DB12. Суперкар отримав віртуальний щиток приладів, 10,25-дюймовий тачскрін та високу центральну консоль із мініатюрним джойстиком КПП.

Салон оздоблений шкірою та карбоном Фото: Aston Martin

Новий Aston Martin Vanquish цілком може стати останньою моделлю марки із V12. Цей 5,2-літровий турбодвигун доопрацювали та доповнили титановим вихлопом, що збільшило його віддачу до 835 к. с. та 1000 Нм. Із 8-ступінчастою автоматичною КПП максимальна швидкість становить 345 км/год — наразі це найшвидший Aston Martin, адже суперкар Valkyrie вже не випускають.

Виготовлятимуть по 1000 Aston Martin Vanquish на рік Фото: Aston Martin

Суперкар Aston Martin отримав електронний задній диференціал, адаптивні амортизатори та 21-дюймові ковані колеса. Сповільнюють його карбоново-керамічні гальма діаметром 410 мм спереду та 360 мм ззаду.

Щорічно випускатимуть лише по 1000 купе Aston Martin Vanquish. Продажі моделі стартують із жовтня, а її ціна складе приблизно 400 000 доларів. Суперкар має всі шанси з'явитися у новому фільмі про Джеймса Бонда, адже саме агент 007 свого часу прославив перше покоління Vanquish.

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