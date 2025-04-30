Более 700 сил: британцы презентовали самый мощный кроссовер в мире (фото)

Aston Martin DBX получил новую заряженную версию S. Он способен развить более 300 км/ч и является одним из самых быстрых в мире кроссоверов.

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О новом спортивном кроссовере Aston Martin рассказали на официальном сайте британского автопроизводителя.

Новый Aston Martin DBX S получил доработанный 4,0-литровый V8 твин-турбо от Mercedes-AMG. Его отдача выросла до 727 л. с. и 900 Нм, то есть это самый мощный в мире кроссовер с бензиновым двигателем. Кроме того, установили более громкий спортивный выхлоп.

Крышу кроссовера изготовили из карбона Фото: Aston Martin

Кроссовер Aston Martin DBX S способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а до 200 км/ч — за 11,4 с. Максимальная скорость ограничена на 310 км/ч.

Кроссоверу перенастроили 9-ступенчатый автомат, рулевое управление и подвеску. Замедляют его карбоново-керамические тормоза диаметром 420 мм спереди и 390 мм сзади.

Фото: Aston Martin

Отличить вариант S от стандартного Aston Martin DBX 2025 можно по новой решетке радиатора, карбоновым обвесу и спойлеру, а также иным выхлопным трубам. За доплату кроссоверу предлагают крышу из карбона (она снижает массу авто на 18 кг) и 23-дюймовые магниевые диски.

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Салон Aston Martin DBX недавно прошел обновление, поэтому в версии S он отличается лишь особой отделкой кожей и алькантарой.

В салоне изменили отделку Фото: Aston Martin

Комплектация включает 800-ваттную акустику, а 1600-ваттная аудиосистема доступна за доплату. Новый Aston Martin DBX S поступит в продажу в четвертом квартале нынешнего года.

Между прочим, недавно Aston Martin показал и самый быстрый в мире кабриолет.

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