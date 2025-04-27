Новий 1000-сильний кросовер Alfa Romeo показали до презентації (фото)

В інтернет потрапили зображення Alfa Romeo Stelvio другого покоління. Кросовер дебютує наприкінці 2025 року і зазнає кардинальних змін.

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Рендери Alfa Romeo Stelvio опублікував сайт Carscoops.

Патентні зображення дають зрозуміти, що новий Alfa Romeo Stelvio підросте в розмірах і стане стрімкішим у профіль завдяки вигнутому даху та високій віконній лінії. Фірмовий "дзьоб" решітки радіатора поєднується з тоненькими діодними фарами. Також звертають на себе увагу висувні дверні ручки та оригінальні ліхтарі.

Кросовер запропонують в електрифікованих версіях Фото: carscoops.com

Салон Alfa Romeo Stelvio не показали, проте на шпигунських фото кросовера можна помітити збільшені дисплеї.

Кросовер Alfa Romeo Stelvio стане першою європейською моделлю концерну Stellantis, яку побудують на платформі STLA Large. Наразі її використовують американські Dodge Charger Daytona та Jeep Wagoneer S.

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Новий Alfa Romeo Stelvio запропонують в електричних і гібридних модифікаціях. Для кросовера готують електричні установки на 400 і 800 вольт.

Топова версія отримає 1000-сильну установку Фото: carscoops.com

Топовий електромобіль Alfa Romeo Stelvio отримає повнопривідну установку з віддачею приблизно в 1000 сил, тобто він буде вдвічі потужнішим за нинішню модель у зарядженій версії Quadrifoglio.

До речі, нещодавно в Україні з'явився найдешевший кросовер Alfa Romeo.

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