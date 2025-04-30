Эксклюзив за $700 000: в Киеве засветился новейший заряженный кроссовер Rolls-Royce (фото)

В Киеве заметили новый Rolls-Royce Cullinan 2025 в заряженном исполнении Black Badge. Это один из первых таких кроссоверов в Украине.

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Фото Rolls-Royce Cullinan Black Badge опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Black Badge — более мощный вариант Rolls-Royce Cullinan. Отдачу его 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 600 л.с. и 900 Н∙м, а также установили спортивную выхлопную систему.

Авто отличается черным декором и 23-дюймовыми дисками Фото: Topcars UA

Заряженный Rolls-Royce Cullinan способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, перенастроены 8-ступенчатая автоматическая КПП, пневмоподвеска и рулевое управление.

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От стандартного Rolls-Royce Cullinan 2025 версия Black Badge отличается несколько измененным дизайном передних воздухозаборников, особыми 23-дюймовыми дисками и черным декором вместо хрома.

Для версии Black Badge доступны оригинальные варианты внутренней отделки Фото: Rolls-Royce

В салоне предлагают специальные варианты внутренней отделки кожей, деревом, алюминием и карбоном, причем доступны и довольно экстравагантные комбинации цветов. Цена Rolls-Royce Cullinan Black Badge может достигать 700 000 долларов.

Между прочим, недавно в Киеве видели очень редкое заряженное купе BMW 2000-х с ярким тюнингом.

Также Фокус писал, что в Украину привезли оригинальный кроссовер Alfa Romeo.