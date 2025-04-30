Эксклюзив за $700 000: в Киеве засветился новейший заряженный кроссовер Rolls-Royce (фото)
В Киеве заметили новый Rolls-Royce Cullinan 2025 в заряженном исполнении Black Badge. Это один из первых таких кроссоверов в Украине.
Фото Rolls-Royce Cullinan Black Badge опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Black Badge — более мощный вариант Rolls-Royce Cullinan. Отдачу его 6,75-литрового V12 твин-турбо увеличили до 600 л.с. и 900 Н∙м, а также установили спортивную выхлопную систему.
Заряженный Rolls-Royce Cullinan способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч. Кроме того, перенастроены 8-ступенчатая автоматическая КПП, пневмоподвеска и рулевое управление.Важно
От стандартного Rolls-Royce Cullinan 2025 версия Black Badge отличается несколько измененным дизайном передних воздухозаборников, особыми 23-дюймовыми дисками и черным декором вместо хрома.
В салоне предлагают специальные варианты внутренней отделки кожей, деревом, алюминием и карбоном, причем доступны и довольно экстравагантные комбинации цветов. Цена Rolls-Royce Cullinan Black Badge может достигать 700 000 долларов.
Между прочим, недавно в Киеве видели очень редкое заряженное купе BMW 2000-х с ярким тюнингом.
Также Фокус писал, что в Украину привезли оригинальный кроссовер Alfa Romeo.