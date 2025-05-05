Розкіш найвищого ґатунку: випущено ексклюзивний золотий Rolls-Royce (фото)

Купе Rolls-Royce Wraith отримало нову екстравагантну версію Розкішне авто щедро прикрасили натуральним золотом.

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Саме ця компанія виконала оригінальний тюнінг Rolls-Royce Wraith. Купе вже не випускають (його замінив електрокар Rolls-Royce Spectre), проте його продовжують доопрацювувати тюнери.

Купе Rolls-Royce щедро оздобили золотом Фото: Mansory

Новий Rolls-Royce Wraith – друга модель у сімействі Mansory Linea D'Oro після кросовера Cullinan. Позолота і є головною родзинкою цієї лінійки авто.

На купе Rolls-Royce Wraith Mansory пішло чимало 24-каратного золота. Ним оздобили решітку радіатора і колісні диски, з’явився і золотий декор. Мало того, дорогоцінним металом інкрустували карбонові капот, обвіс і задній спойлер. Навіть логотип Rolls-Royce золотий.

Салон оздобили шкірою, золотом та карбоном Фото: Mansory

Золото разом зі шкірою та карбоном активно використовували і для оздоблення салону Rolls-Royce Wraith. Його можна помітити на кермі, передній панелі, центральній консолі та в дверях. Навіть динаміки аудіосистеми виготовили з дорогого металу. Підсвічування стелі імітує зоряне небо.

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Характеристики Rolls-Royce Wraith Linea D'Oro не розкривають. Купе могло зберегти стандартний 632-сильний V12 твін-турбо або ж отримати пакет доопрацювань від Mansory, які збільшують потужність до 740 к. с.

Підсвічування стелі імітує зоряне небо Фото: Mansory

Ціна Rolls-Royce Wraith Mansory також не називається, але вона точно перевищує мільйон євро.

До речі, нещодавно дебютувало нове 750-сильне купе Rolls-Royce за 2,2 мільйона євро.

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