Карбон, 755 сил и два антикрыла: представлен экстравагантный кроссовер Ferrari (фото)

Немецкое ателье Mansory воплотило в жизнь очередной оригинальный проект. На этот раз тюнеры доработали кроссовер Ferrari Purosangue — сделали его ярче и быстрее.

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О новом Ferrari Purosangue Mansory рассказали на странице ателье в Instagram.

Сзади установили сразу два антикрыла Фото: Mansory

Проект назвали Mansory Pugnator Tricolore и презентуют на выставке Top Marques в Монако. Всего выпустят всего три таких кроссовера Ferrari.

В Mansory и раньше выполняли тюнинг Ferrari Purosangue, однако новый проект получился более экстравагантным. Его покрасили в цвета итальянского флага, а сзади установили сразу два антикрыла и четыре широкие выхлопные трубы.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: Mansory

Кроме того, новый Ferrari Purosangue получил все традиционные атрибуты тюнинга от Mansory — карбоновые капот, обвес и декор. Также установили кованые диски FC.5 — 22-дюймовые спереди и 23-дюймовые сзади.

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Салон Ferrari Purosangue отделали белой кожей и карбоном, а также добавили декор в виде итальянского флага.

Интерьер украсили декором в виде итальянского флага Фото: Mansory

Тюнинг Ferrari Purosangue улучшил и его двигатель: теперь 6,5-литровый V12 развивает 755 л. с. и 730 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а максимальная скорость кроссовера превышает 310 км/ч. Средний расход топлива составляет 17,5 л/100 км.

Кстати, недавно в Mansory создали роскошный микроавтобус Mercedes V-Class.

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