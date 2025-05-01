Премиальная "маршрутка": Mercedes V-Class превратили в роскошный дворец на колесах (фото)

Немецкое ателье Mansory открыло новое для себя направление деятельности — создание роскошных представительских минивэнов. Первым доработали Mercedes-Benz V-Class.

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Об этом сообщается на странице Mansory в Instagram.

Новый Mercedes V-Class Mansory показали на автошоу в Шанхае, ведь именно в Китае стартуют его продажи. Роскошные минивэны пользуются спросом в Поднебесной.

Минивэн получил обвес и спойлер Фото: Mansory

Mercedes V-Class получил решетку радиатора в стиле Rolls-Royce, а также карбоновые капот, обвес и декор. Также обращают на себя внимание спойлер на крыше и оригинальные кованые диски.

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Салон Mercedes V-Class Mansory — царство роскоши. В отделке использовали дорогую кожу, а также замшу, дерево, карбон и полированный алюминий. На потолке появились мощные диодные лампы. В Mansory готовы выполнить самые экстравагантные пожелания клиентов.

Для пассажиров установили комфортабельные раскладные кресла с электроприводом, подогревом, вентиляцией и массажем. Также есть холодильник, раскладные столики, шторки на окнах и мощная акустическая система с динамиками в спинках сидений.

Тюнинг Mercedes V-Class от Mansory пока не затронул силовые агрегаты. Напомним, на данный момент минивэн комплектуется 2,1-литровыми турбодизелями мощностью 136-204 л. с., а также 204-сильной электрической установкой.

Кстати, недавно в Mansory создали тюнингованный Rolls-Royce для полиции.

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