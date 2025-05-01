Преміальна "маршрутка": Mercedes V-Class перетворили на розкішний палац на колесах (фото)

Німецьке ательє Mansory відкрило новий для себе напрям діяльності – створення розкішних представницьких мінівенів. Першим доопрацювали Mercedes-Benz V-Class.

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Про це повідомляється на сторінці Mansory в Instagram.

Новий Mercedes V-Class Mansory показали на автошоу в Шанхаї, адже саме в Китаї стартують його продажі. Розкішні мінівени користуються попитом у Піднебесній.

Мінівен отримав обвіс і спойлер Фото: Mansory

Mercedes V-Class отримав решітку радіатора у стилі Rolls-Royce, а також карбонові капот, обвіс і декор. Також звертають на себе увагу спойлер на даху і оригінальні ковані диски.

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Салон Mercedes V-Class Mansory – царство розкоші. В оздобленні використали дорогу шкіру, а також замшу, дерево, карбон і полірований алюміній. На стелі з’явилися потужні діодні лампи. У Mansory готові виконати найекстравагантніші побажання клієнтів.

Для пасажирів встановили комфортабельні розкладні крісла з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і масажем. Також є холодильник, розкладні столики, шторки на вікнах і потужна акустична система з динаміками в спинках сидінь.

Тюнінг Mercedes V-Class від Mansory поки що не зачепив силові агрегати. Нагадаємо, наразі мінівен комплектують 2,1-літровими турбодизелями потужністю 136-204 к. с., а також 204-сильною електричною установкою.

До речі, нещодавно в Mansory створили тюнінгований Rolls-Royce для поліції.

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